Cidade baiana registra tremor de terra no fim de semana

As cidades de Maracás e Jacobina (BA), Maranguape (CE) Júlio Borges (PI), e Pirangi (SP) registram sismos, pequenos tremores de terra, de 2,3 de magnitude no fim de semana.

Os equipamentos que ainda são provisórios, fizeram o registro dos sismos. Os aparelhos foram instalados no ano passado pelo Laboratório de Sismologia da Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN), pertencente à Rede Sismográfica Brasileira (RSBR).

Os tremores de magnitude até 3 não são sentidos por seres humanos e muito comuns, principalmente em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Ceará, por causa de fraturas geológicas e linchamentos existentes.