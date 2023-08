Presidente da AMAB prestigia homenagem a desembargadores do TJBA

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) homenageou os desembargadores Rolemberg Costa, Angelo Jerônimo Silva e Vita e Adonias Bastos com a Medalha do Mérito Judiciário. A honraria foi entregue aos desembargadores em solenidade realizada nesta quarta e quinta-feira, 16 e 17, no Pleno do TJBA.



Presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB), o desembargador Julio Travessa prestigiou a solenidade e saudou os colegas pela honraria recebida. Os desembargadores Rolemberg Costa e Ângelo Jerônimo foram promovidos pelos critérios de merecimento e antiguidade em dezembro de 2022. Já o Desembargador Antônio Adonias foi o escolhido pelo então governador da Bahia, Rui Costa (PT), para ocupar uma vaga destinada ao quinto constitucional.

A Medalha do Mérito Judiciário do Estado da Bahia, criada por meio da Resolução nº 2 do ano de 1983, tem a finalidade de homenagear personalidades nacionais ou estrangeiras, por seus méritos e relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário do estado ou do país.