Presidente da Câmara de Vereadores de Tucano morre em acidente

Divulgação/Câmara de Tucano - Foto: Divulgação/Câmara de Tucano

O presidente da Câmara de Vereadores de Tucano, Rodrigo Cavalcante (PSD), morreu em um acidente de motocicleta na manhã desta terça-feira, 7, na BR-116. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Tucano, por meio de nota nas redes sociais.

Rodrigo estaria retornando de uma propriedade rural, onde costuma levar alimentos para cachorros, e, ao retornar teria parado a motocicleta na rodovia. Quando realizou a conversão, bateu em um caminhão que seguia no sentido contrário.

O motorista do caminhão envolvido no acidente permaneceu no local e relatou que foi surpreendido com a motocicleta vindo na sua direção, mas não conseguiu evitar a batida. As informações são da TV Bahia.

Por meio de nota, a Prefeitura de Tucano lamentou a morte de Rodrigo Cavalcante e disse que o vereador dedicou sua vida pública ao serviço da cidade, com comprometimento, ética e responsabilidade, deixando um legado de trabalho e dedicação ao povo tucanense.

De acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo de Rodrigo para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia. Não há informações sobre velório e sepultamento.