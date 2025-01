Motorista morre após perder controle de carreta na Bahia

O acidente ocorreu no baixo sul da Bahia - Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

O motorista de uma carreta morreu após perder o controle do veículo e sair da pista na BR-101, nesta segunda-feira, 6. O acidente ocorreu nas proximidades de Gandu, município no baixo sul da Bahia. Ainda não há informações do que teria causado o acidente.

Conforme informações da TV Santa Cruz, após o acidente, a via ficou totalmente interditada, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já fez a liberação.

O corpo dele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Valença, na região, para ser necropsiado. O nome da vítima não foi divulgado.