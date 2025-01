Incêndio de grandes proporções destrói carpintaria no sul da Bahia

O fogo foi controlado por moradores da região, que usaram um carro-pipa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma carpintaria no centro de Camacan, cidade no sul da Bahia, no último domingo, 5. O fogo foi controlado por moradores da região, que usaram um carro-pipa.

O estabelecimento ficou destruído. Os proprietários da carpintaria estimam que o prejuízo foi de cerca de R$ 500 mil. Um dos donos chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pois inalou muita fumaça.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a situação já estava quase completamente controlada. Como havia materiais inflamáveis, os agentes fizeram o rescaldo para evitar novas ignições das chamas.