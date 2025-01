Forças de segurança intensificam operação contra facções em Jequié

Informações repassadas serão direcionadas às equipes da Polícia Militar e Civil. - Foto: Divulgação / SSP

As Polícias Militar e Civil intensificaram ações ostensivas e de inteligência em Jequié, na região Sudoeste da Bahia, nesta segunda-feira , 6. As operações, reforçadas por tempo indeterminado, visam combater facções criminosas envolvidas em tráfico de drogas e armas, homicídios, roubos e corrupção de menores.

Unidades especializadas, como as Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes), conhecidas como "Caatingas", e outras equipes ordinárias, foram mobilizadas para reforçar o efetivo durante a Operação Hórus. A ação foca em áreas mais afetadas pela criminalidade, utilizando recursos operacionais de forma estratégica para manter a ordem pública.

Leia também:

>> Receita Federal explica qual valor é fiscalizado em PIX e cartão de crédito

>> Justiça diz que suspeita de envenenar bolo pesquisou arsênio na internet

>> Policial militar de folga é preso após matar comerciante em fazenda

Além das ações ostensivas, equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI), do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN), e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) intensificam a coleta de inteligência e o cumprimento de ordens judiciais.

Nas primeiras horas da operação, policiais civis apreenderam câmeras instaladas por traficantes. Os equipamentos eram utilizados para monitorar a movimentação das forças de segurança na cidade.

Denúncias Anônimas

A população pode colaborar com as investigações por meio do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP), pelo telefone 181. O serviço funciona 24 horas por dia, é gratuito, e o anonimato é garantido. Informações repassadas serão direcionadas às equipes da Polícia Militar e Civil.