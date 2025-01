Justiça diz que suspeita de envenenar bolo pesquisou arsênio na internet

Suspeita do crime está detida no Presídio Estadual Feminino de Torres - Foto: Divulgação

Após fazer um bolo, colocar veneno e causar a morte de três de pessoas, a principal suspeita do crime que está presa, Deise Moura dos Anjos pesquisou sobre a substância arsênio antes preparar o bolo. Segundo a RBS TV, o Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul confirmou a informação e apontou que houve "busca na internet, inclusive no Google shopping, pelo termo arsênio e similares".

Leia mais:

>> Cerca de 150 pessoas passam mal após comerem bolo em festa escolar

>> Exame aponta presença de arsênio em vítimas de confraternização no RS

>> Morre 3ª pessoa da mesma família após suspeita de envenenamento

Arsênio é um elemento químico liberado no ambiente de maneira natural ou pela ação do homem e componente usado na fabricação de alguns pesticidas. A motivação do crime não foi revelada pela Polícia Civil. O envenenamento por arsênio foi a causa da morte de três mulheres da mesma família após comerem um bolo no dia 23 de dezembro de 2024.

A principal suspeita foi presa temporariamente no domingo, 5, e está presa no Presídio Estadual Feminino de Torres, no Rio Grande do Sul. Ela vai responder por triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil. O emprego de veneno ainda é um agravante no caso.

A prisão tem validade de 10 dias – prazo que deve ser usado pela polícia para concluir a investigação.