CONSTRUNORDESTE
Presidente da FIEB destaca a força da construção civil na Bahia
Ele destacou impacto do setor na indústria baiana durante a abertura da ConstruNordeste, em Salvador
A 4ª edição da ConstruNordeste - maior evento de construção das regiões Norte e Nordeste -, teve início nesta quarta-feira, 12, no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio, e reuniu líderes da indústria, especialistas, expositores e profissionais de diferentes segmentos da cadeia da construção.
O evento, que segue até está sexta-feira, 14, tem programação voltada à geração de negócios, networking e troca de conhecimento.
Entre os presentes na abertura do evento, Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), destacou a importância da participação da entidade na ConstruNordeste e o impacto da construção civil sobre diferentes segmentos da indústria baiana.
Segundo Passos, a presença da FIEB no evento está diretamente relacionada à relevância da construção civil dentro do setor industrial do estado.
"Eu vejo, acima de tudo, a participação da FIEB por conta da construção civil ser um dos principais setores dentro da FIEB. Então, na verdade, só a participação da construção civil dentro do setor industrial baiano já justificaria a participação da FIEB", explica.
Ele também ressaltou que, além de representar um dos principais segmentos da indústria baiana, a construção civil movimenta uma ampla cadeia produtiva.
"Além disso, a construção civil tem a capacidade de alavancar muitos setores, outros setores industriais, como setor de agregados, setor de brita, setor de cimento, setor de concreto de pré-moldados, setor de vestuário", pontuou o presidente.
Caráter multiplicador
Carlos Henrique Passos também apontou que o setor possui forte capacidade de gerar reflexos positivos sobre outras atividades industriais, ampliando sua importância para a economia baiana.
Na avaliação dele, esse caráter multiplicador reforça a necessidade de iniciativas que aproximem empresas, profissionais e fornecedores.
"Então, a construção civil tem um feito multiplicador muito grande dentro do ambiente industrial baiano e por isso que a FIEB, junto com o próprio Sinduscom [Sindicato da Indústria da Construção Civil], tem se empenhado na construção da ConstruNordeste para que ele possa, através desse evento, trazer novos materiais, novos processos, novos equipamentos. E também para que haja uma discussão de temas que são importantes para todo o setor industrial baiano, em especial, claro, o setor da construção civil", finalizou
Ambiente para negócios e inovação
Considerada o maior evento de construção das regiões Norte e Nordeste, a ConstruNordeste, reuniu, na edição de 2025, mais de 200 expositores ao longo de três dias, com mais de 70 horas de conteúdo e a geração de mais de R$ 18 milhões em Rodadas de Negócios.
Para 2026, a organização tem como objetivo ampliar as oportunidades de conexão entre empresas, especialistas e profissionais.
A programação da 4ª edição, realizada de 12 a 14 de agosto, no Centro de Convenções Salvador, reúne representantes de diferentes áreas da construção e da indústria em um ambiente dedicado à inovação, à atualização profissional e à formação de parcerias estratégicas.