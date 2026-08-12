Edição 2026 da ConstruNordeste deve bater recorde de público

A ConstruNordeste, principal ponto de encontro da construção civil no Norte e Nordeste, teve início nesta quarta-feira, 12, no Centro de Convenções de Salvador.

A 4ª edição do evento reunirá líderes da indústria, especialistas, expositores de diversas áreas e profissionais de toda a cadeia da construção. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA), Eduardo Bastos, a edição deste ano será ainda maior que a de 2025, quando mais de 35 mil pessoas visitaram o local e R$ 18 milhões em negócios foram gerados.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A gente sempre trabalha para aumentar os números. Estamos aqui com 200 expositores e ocupando a área de 5 mil metros quadrados. Temos eventos paralelos, em torno de 45 horas de palestras e apresentações e discussões de temas da Construção Civil. Nós teremos desde o estudante a operários qualificado que vem ver materiais, conhecer novas tecnologias, além de empresários, expositores e toda a cadeia da construção. É assim que a gente acha que movimenta a economia, é assim que a gente acha que melhora as conexões na construção civil”, afirmou Eduardo Bastos.

Novidades

A ConstruNordeste 2026 traz novidades em relação a edição do ano passado. Entre elas está a ampliação da rodada de negócios, iniciativa voltada a fortalecer o relacionamento entre expositores, compradores e parceiros estratégicos.

Outro destaque é a missão de prospecção na China, que busca aproximar o setor de novas tecnologias, fornecedores e oportunidades internacionais. A iniciativa amplia a atuação da ConstruNordeste como ambiente de conexão entre o mercado regional e tendências globais da construção.

A edição de 2026 também contará com um programa de ESG, com selo de certificação para expositores e patrocinadores. A programação inclui ainda uma feira de empregabilidade, voltada à aproximação entre empresas, profissionais e novas oportunidades de trabalho na construção civil.

O evento segue até a próxima sexta-feira, 14.