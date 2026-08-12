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Porto Sul ganha financiamento R$ 6,59 bilhões para construção de terminal em Ilhéus

Valor aprovado pelo Ministério de Portos e Aeroportos será destinado à construção do terminal

Luan Julião
Por
Financiamento com condições mais competitivas pode ajudar a viabilizar projeto
Financiamento com condições mais competitivas pode ajudar a viabilizar projeto - Foto: Divulgação

As negociações envolvendo a Bamin e a empresa portuguesa Mota-Engil ganharam um novo elemento nesta terça-feira, 11, com a aprovação de um financiamento de R$ 6,59 bilhões pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O recurso será destinado à construção de um Terminal de Uso Privado (TUP) da mineradora em Ilhéus, no Litoral Sul da Bahia.

A operação em discussão prevê a transferência do controle da Bamin para a Mota-Engil. Se concretizada, a empresa portuguesa ficará à frente do complexo que reúne a primeira etapa da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol 1) e o Porto Sul, em Ilhéus.

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O financiamento aprovado tem potencial para aumentar o interesse pelo empreendimento. Isso porque os recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM) costumam oferecer condições mais competitivas que as alternativas de crédito privado. A expectativa do mercado é que essa vantagem contribua para destravar a conclusão da negociação.

A estrutura em Ilhéus faz parte de um projeto maior de integração logística. O Porto Sul foi planejado para funcionar como ponto de saída marítima da Fiol, ferrovia criada para conectar o litoral baiano às regiões produtoras do oeste do estado e, posteriormente, ao Mato Grosso.

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A intenção é formar um corredor de exportação pelo Atlântico, com transporte de minério e grãos. Apesar do projeto, o trecho da Fiol entre Ilhéus e Caetité, arrematado pela Bamin em 2021, teve avanço lento e acabou com as obras interrompidas em 2025.

Estrutura prevista

O projeto do Porto Sul não prevê apenas o terminal da Bamin. A estrutura deverá contar com dois Terminais de Uso Privado, sendo um deles com participação do governo da Bahia.

A divisão foi planejada para que os empreendimentos funcionem de maneira complementar. A presença do governo estadual no segundo terminal também foi pensada como uma forma de evitar que a Fiol fique dependente de uma única estrutura privada.

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Tags

bamin Ferrovia de Integração Oeste-Leste Mota-Engil Porto Sul

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