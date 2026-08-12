Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

Montagem com petistas faz deputado bolsonarista virar alvo do TRE-BA

Conforme Justiça Eleitoral, postagem utilizou técnicas para simular uma conversa interativa

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Deputado estadual Leandro de Jesus (PL)
Deputado estadual Leandro de Jesus (PL) - Foto: Vaner Casaes/Alba
Eleições 2026

O deputado estadual bolsonarista Leandro de Jesus (PL) virou alvo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) após publicar um vídeo, no Instagram, que utilizava técnicas de montagem para simular uma conversa interativa entre o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o senador Jaques Wagner (PT-BA).

Quem ingressou com a ação na Justiça Eleitoral baiana foi a coligação "Mais Bahia, Mais Brasil", comandada pelo candidato à reeleição ao Palácio de Ondina.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

Inteligência artificial nas campanhas eleitorais: o que é permitido e quais as punições?
Inteligência artificial nas campanhas eleitorais: o que é permitido e quais as punições? imagem

ELEIÇÕES 2026

Michelle deixa crise com Flávio para trás após pedido de Bolsonaro
Michelle deixa crise com Flávio para trás após pedido de Bolsonaro imagem

ELEIÇÕES

Marido de Sheila Lemos 'queima largada' e pode receber punição da Justiça Eleitoral
Marido de Sheila Lemos 'queima largada' e pode receber punição da Justiça Eleitoral imagem

A produção utilizou cortes de falas descontextualizadas dos caciques petistas para atribuir a ambos crimes — como extorsão e participação em "máfia" — e utilizar termos ofensivos sem apresentação de provas.

Conforme o pedido, o vídeo também distorcia fatos reais, como uma ação policial e a remoção de uma placa na rodovia BA-649 (no sul da Bahia), para incitar a rejeição eleitoral aos pré-candidatos.

Ultrapassar os limites

O relator do caso na Corte, juiz Isaias Vinícius de Castro Simões, considerou que o deputado ultrapassou "os limites da crítica política aceitável ao proferir ofensas pessoais diretas e utilizar técnicas artificiais para manipular declarações públicas".

Assim, o TRE-BA determinou:

  • Remoção imediata: a retirada do vídeo e de suas replicações no Instagram no prazo de 24 horas;
  • Suspensão de monetização: o bloqueio de qualquer ganho financeiro que o deputado pudesse ter com a visualização do conteúdo ilícito;.
  • Multa por descumprimento: foi fixada uma multa diária para o Facebook (Meta), caso o conteúdo não fosse removido, variando de R$ 5 mil a R$ 200 mil.

O relator do caso pontuou ainda que, embora a liberdade de expressão seja um pilar da democracia, ela não é um "salvo-conduto" para propagar discursos de ódio ou fatos sabidamente inverídicos destinados a macular a honra de adversários.

O deputado Leandro de Jesus foi notificado para apresentar sua defesa no prazo de dois dias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

JAQUES WAGNER Jerônimo Rodrigues Leandro de Jesus TRE-BA

Relacionadas

Mais lidas