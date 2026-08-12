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ELEIÇÕES 2026

Michelle deixa crise com Flávio para trás após pedido de Bolsonaro

Ex-presidente quer amenizar desgaste na campanha do filho

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Flávio e Michelle Bolsonaro
Flávio e Michelle Bolsonaro - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro que gravasse um vídeo em apoio ao filho Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República.

De acordo com informações da CNN Brasil, Bolsonaro insistiu para que a saia-justa entre Michelle e Flávio fosse superada. A avaliação do ex-presidente era de que o impasse poderia enfraquecer a direita durante a campanha eleitoral.

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Michelle vinha resistindo a um aceno mais firme de apoio ao enteado, mas decidiu atender ao pedido do marido e, na terça-feira, 11, gravou o vídeo ao lado de Flávio.

A gravação deve ser utilizada já na primeira semana da propaganda eleitoral oficial, no rádio e na televisão.

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Relembre a crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro

A crise entre Michelle e Flávio veio a público no fim de junho, quando a ex-primeira-dama publicou vídeos nas redes sociais afirmando ter sido “maltratada”, “humilhada” e “desrespeitada” pelo senador durante uma discussão sobre articulações políticas do PL no Ceará.

Michelle afirmou ainda que os dois não se falavam desde o fim de 2025 e disse ter entendido que seu apoio à candidatura de Flávio não era desejado.

“Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante”, disse na ocasião.

Após a repercussão, Flávio pediu desculpas publicamente e afirmou estar de “coração aberto” para conversar com a ex-primeira-dama.

Mesmo assim, Michelle voltou a fazer críticas indiretas ao senador nas semanas seguintes e deixou a presidência do PL Mulher, sinalizando que não pretendia participar da campanha do enteado.

Antes da convenção nacional do PL, que oficializou a candidatura de Flávio à Presidência, o clima entre os dois já estava mais apaziguado. Michelle, no entanto, não participou do evento.

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eleições Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro

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