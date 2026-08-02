Flávio Bolsonaro declara apoio a Michelle e deseja recuperação durante

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O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), declarou apoio à candidatura de Michelle Bolsonaro ao Senado e desejou a recuperação da ex-primeira-dama durante a convenção do partido no Distrito Federal, neste domingo, 2.

Ao subir ao palco, Flávio interrompeu o discurso para enviar uma mensagem à madrasta e afirmou que espera vê-la de volta à campanha nos próximos dias.

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"Quero desejar aqui melhoras para Michelle, que ela se recupere rápido. Daqui a pouco ela vai estar de volta aí firme e forte para nos ajudar a resgatar esse Brasil junto com a Bia", afirmou, ao citar também a deputada federal Bia Kicis (PL), que disputa uma vaga no Senado.

Na sequência, o presidenciável pediu apoio aos eleitores do Distrito Federal para as candidaturas de Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, afirmando que ambas poderão fortalecer a atuação do grupo político no Congresso Nacional.

Michelle não participou do evento por estar internada para tratar uma crise de enxaqueca.



Michelle teve candidatura confirmada

Mesmo ausente, Michelle Bolsonaro foi oficializada como candidata ao Senado pelo Distrito Federal durante a convenção do PL. A ex-primeira-dama não compareceu ao evento porque segue em recuperação após passar por atendimento médico no Hospital DF Star, em Brasília.

Segundo a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), Michelle enfrenta um momento delicado e decidiu disputar a eleição após conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.

Damares deve representar Michelle na campanha

Ainda durante a convenção, Celina Leão afirmou que a senadora Damares Alves (Republicanos) deverá acompanhar parte da agenda eleitoral da candidata enquanto Michelle se recupera.

De acordo com a governadora, a ex-primeira-dama demonstrou preocupação em não conseguir participar de todos os compromissos de campanha por causa do tratamento e do acompanhamento ao marido.

Michelle foi internada no sábado, 1º, para tratar uma crise de enxaqueca. Conforme boletim divulgado pelo Hospital DF Star, ela foi submetida a um bloqueio anestésico de nervos cranianos, apresentou boa resposta ao procedimento e tinha previsão de receber alta ainda neste domingo.