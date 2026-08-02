Michelle Bolsonaro surge em hospital e agradece por orações

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um foto na qual aparece internada em um hospital no sábado, 1º, e celebrou a primeira refeição após passar por uma bateria de exames para investigar enxaquecas recorrentes.

Na imagem, ela aparece em uma cama de hospital e agradece “pelas orações e por todo carinho”.

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Ex-primeira-dama publicou uma foto na qual aparece em uma cama de hospital - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Michelle vai disputar o Senado

Devido aos procedimentos médicos, Michelle se ausentou do evento de lançamento da candidatura de Bia Kicis ao Senado, que ocorreu na noite deste sábado. Em discurso, a deputada federal revelou que a ex-primeira-dama decidiu disputar o Senado.

“Ela não vai poder estar aqui pessoalmente, mas ela me incumbiu de dar a vocês essa grande notícia, presidente Valdemar: Michelle Bolsonaro anuncia que ela é, sim, pré-candidata ao Senado pelo PL do Distrito Federal. Acabou a dúvida, acabou o mistério, nós caminharemos juntas”, disse Bia Kicis.

Com isso, a deputada e Michelle vão disputar juntas as duas vagas da capital federal na Casa Alta pela legenda. O nome de Michelle tem sido ventilado para a disputa nos últimos meses mas, até o momento, a ex-primeira-dama não havia feito nenhuma confirmação oficial sobre a candidatura.

Pedido da defesa

No sábado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu pedido da defesa de Jair Bolsonaro e autorizou que uma irmã de Michelle pudesse acessar a residência da família para cuidar da filha do casal enquanto a ex-primeira-dama realiza exames médicos.

Em decorrência da prisão domiciliar de Bolsonaro, as visitas devem ser autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Geovanna Kathleen Ferreira Lima, irmã de Michelle, foi autorizada a ficar na residência até o retorno da ex-primeira-dama, “que deverá ser comunicado imediatamente” à Corte.

“Para a pessoa autorizada pela presente decisão também deverá ser realizada vistoria prévia, sendo que celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança”, disse o ministro na decisão.