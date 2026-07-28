Flávio e Michelle Bolsonaro preparam 1º ato público após trégua

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O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), e a enteada, a ex-primeira-dama, Michelle, poderão ter o primeiro encontro em público após estancada a crise que provocou um forte racha na direita brasileira.

No próximo domingo, 2, o PL do Distrito Federal realizará a sua convenção, quando vai oficializar os candidatos a cargos como:

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Deputado federal;

Deputado distrital;

Senadores.

A expectativa é a de que Michelle, inclusive, seja confirmada para a disputa à Câmara Alta, como sempre desejou o partido, apesar de a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) raramente falar sobre o tema, já que ainda sonhava com o Palácio do Planalto.

Assim, embora ainda não tenha confirmado se irá concorrer ao cargo, integrantes do PL esperam que ela oficialize sua candidatura.

Michelle ficará fora das decisões da campanha de Flávio

Mesmo após a reconciliação com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não deve participar das principais decisões da campanha do enteado à Presidência.

Ela poderá contribuir com a campanha de Flávio por meio da gravação de vídeos e da mobilização de apoiadores para pedir votos ao filho zero um de Jair Bolsonaro, segundo a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.

A avaliação de pessoas próximas à ex-primeira-dama é que ela segue concentrada nos cuidados com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No entanto, em um segundo momento, caso confirme a candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, a prioridade deverá ser a própria campanha.