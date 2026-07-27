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PAZ SELADA?

Mesmo após reconciliação, Michelle ficará fora das decisões da campanha de Flávio

Ex-primeira-dama e enteado se reconciliaram recentemente

Edvaldo Sales
Por
Ex-primeira-dama e enteado romperam há cerca de um mês
Ex-primeira-dama e enteado romperam há cerca de um mês - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mesmo após a reconciliação com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não deve participar das principais decisões da campanha do enteado à Presidência.

Ela poderá contribuir com a campanha de Flávio por meio da gravação de vídeos e da mobilização de apoiadores para pedir votos ao filho zero um de Jair Bolsonaro, segundo a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.

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A avaliação de pessoas próximas à ex-primeira-dama é que ela segue concentrada nos cuidados com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No entanto, em um segundo momento, caso confirme a candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, a prioridade deverá ser a própria campanha.

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Reconciliação

Michelle e Flávio se reconciliaram após o senador divulgar um vídeo com um pedido público de desculpas.

Depois, a ex-primeira-dama afirmou que aceitava a retratação e que conversaria com o enteado para “reunir um grande exército de pessoas de bem”.

A ex-primeira-dama não participou presencialmente da convenção que oficializou a candidatura de Flávio devido às condições de saúde de Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília por determinação do STF.

Michelle, porém, gravou um vídeo que foi reproduzido no evento. Na gravação, Michelle defendeu o legado de Bolsonaro e, em recado curto direcionado a Flávio, desejou sabedoria, coragem, força e bênçãos durante a disputa.

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Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro

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