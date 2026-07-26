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HOME > POLÍTICA

SEMANA DECISIVA

Convenções entram na reta final com foco na candidatura de Michelle

Entrada da ex-primeira-dama na disputa pelo Senado no DF encerra semana de oficializações

Rodrigo Tardio
Por
Anúncio do nome de Michelle soma-se a intensa sequência de oficializações
Anúncio do nome de Michelle soma-se a intensa sequência de oficializações - Foto: Leonardo Pepi/PL-PR

A contagem regressiva para o encerramento do prazo de registro de candidaturas coloca a política nacional em ritmo frenético nos próximos dias.

Em meio à maratona de convenções partidárias por todo o país, a entrada definitiva da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na disputa eleitoral consolida-se como um dos movimentos mais estratégicos da temporada, já que no próximo domingo, o PL vai oficializar sla postulação ao Senado pelo Distrito Federal, em evento programado para Brasília.

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O anúncio do nome de Michelle soma-se a uma intensa sequência de oficializações promovidas pelas principais forças políticas.

No fim de semana, Flávio Bolsonaro deu o pontapé inicial em sua caminhada rumo ao Planalto, durante ato que contou com o respaldo do presidente da Argentina, Javier Milei.

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No polo oposto, o PT confirmou Fernando Haddad na corrida pelo governo paulista, em palanque montado em Campinas ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

O xadrez presidencial seguiu em movimento no início desta semana, com Ronaldo Caiado lançando a pré-candidatura à Presidência da República pelo PSD, em São Paulo.

O Partido Novo, por sua vez, prepara para esta terça-feira, na capital federal, a convenção que deve chancelar Romeu Zema para o mesmo posto.

Agenda

A agenda do próximo fim de semana promete manter a alta voltagem. No sábado, o Republicanos confirma a busca de Tarcísio de Freitas pela reeleição no governo de São Paulo.

Já no domingo, em paralelo à oficialização de Michelle Bolsonaro na capital federal, o PT reúne sua militância em São Paulo para referendar nacionalmente o nome de Lula na disputa presidencial.

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Tags

campanha eleitoral candidaturas convenções partidárias eleições 2024 Michelle Bolsonaro Política brasileira

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