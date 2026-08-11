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ELEIÇÕES

Michelle e Flávio Bolsonaro têm 1º encontro presencial após crise

Candidatos ao Senado e à Presidência devem fazer gravação de programa eleitoral nesta terça, 11

Yuri Abreu
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Ex-primeira-dama e enteado romperam há cerca de um mês, mas sinalizaram reaproximação
Ex-primeira-dama e enteado romperam há cerca de um mês, mas sinalizaram reaproximação - Foto: Reprodução | Redes Sociais
Eleições 2026

A ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), e o candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), devem ter o primeiro encontro presencial nesta terça-feira, 11, após a crise familiar na qual os dois foram o centro das atenções, no final de junho.

De acordo com aliados, irá ao encontro do enteado, em Brasília, à tarde, para gravar materiais eleitorais. A gravação representa um passo além na reconciliação entre os dois — há três semanas, nas redes sociais, os dois selaram publicamente uma trégua.

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Além das gravações, dois devem aparecer juntos nos materiais de campanha impressos. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e a deputada Bia Kicis (PL), que compõem a chapa de Michelle para o DF e concorrem ao governo e ao Senado, também devem ter destaque — a ex-primeira-dama, inclusive, também deve intensificar nas próximas semanas a agenda de gravações com as aliadas do partido.

Sem engajamento

Michelle, no entanto, não deve se engajar tanto presencialmente na campanha de Flávio — entre os motivos, os cuidados dela com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na prisão domiciliar.

Além disso, ela não deve participar da estreia oficial da campanha de Flávio, marcada para domingo, 16, na Praia de Copacabana. Aliados do presidenciável tentam convencê-la a viajar ao Rio, mas a possibilidade é considerada difícil porque exigiria que Michelle permanecesse mais tempo afastada de Bolsonaro.

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eleições 2026 Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro

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