ELEIÇÕES 2026
ACM Neto terá agenda em 3 cidades da Bahia no 1º dia de campanha
Candidato ao governo já participa de comício no próximo domingo, 16
O ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), divulgou a agenda do primeiro dia oficial de campanha, no próximo domingo, 16.
Principal nome da oposição baiana na disputa, Neto dará continuidade aos compromissos no interior do estado.
A agenda inclui três municípios:
- A partir das 10h, participa de um encontro com lideranças em Carinhanha, no sudoeste do estado;
- A partir das 16h, participa de um comício em Correntina, no oeste baiano;
- A partir das 22h, participa do aniversário do deputado federal José Rocha (União Brasil), em Coribe, no extremo oeste da Bahia.
A expectativa é que Neto use os eventos para reforçar o slogan “Mudança com Segurança” ao lado do candidato a vice-governador, Zé Cocá (PP), e dos candidatos ao Senado pela chapa, Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL).
Já o governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição e principal adversário de Neto, terá como primeiro compromisso de campanha a participação em um ato de apoio à candidatura à reeleição do presidente Lula (PT), no Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).
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Entenda
A campanha eleitoral para as eleições de 2026 começa oficialmente em 16 de agosto, quando candidatos, partidos e federações poderão fazer propaganda eleitoral.
O período de campanha vai, em regra, até a véspera do primeiro turno, em 3 de outubro. No dia da votação, 4 de outubro, a propaganda eleitoral é proibida e a realização de boca de urna pode configurar crime.
Durante a campanha, os candidatos poderão fazer:
- comícios;
- caminhadas, passeatas e carreatas;
- distribuição de material gráfico;
- uso de alto-falantes e amplificadores de som, dentro das regras;
- propaganda na internet;
- anúncios pagos em jornais, dentro dos limites definidos pela legislação.