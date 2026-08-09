Segurança pública e alianças nacionais esquentam o confronto entre Jerônimo e ACM Neto

Siga o A TARDE no Google

O segundo bloco do debate promovido pela Band Bahia subiu a temperatura da disputa ao Palácio de Ondina. Na interação entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues, o tema central que dominou a dinâmica das perguntas e respostas entre os candidatos foi a segurança pública.

Ao defender o legado e as ações do Governo do Estado no combate às facções e à criminalidade, o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) sustentou que a prioridade de um governante se mede pela execução do orçamento.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jerônimo detalha ações na segurança

Questionado sobre os índices de violência, Jerônimo ressaltou que a gestão estadual promoveu um choque de investimento em estrutura, inteligência e recomposição de efetivo com concursos públicos. O chefe do Executivo baiano pontuou que a estratégia envolve a integração contínua de forças policiais com suporte tecnológico avançado para dar respostas firmes ao crime organizado.

ACM Neto criticou postura do governo

Na sequência das interações no segundo bloco, o candidato ACM Neto (União Brasil) partiu para o contra-ataque. Segundo Neto, a gestão petista prometeu em 2022 que a parceria com o Governo Federal resolveria os gargalos da Bahia, mas hoje atua transferindo responsabilidades quando cobrada por resultados.