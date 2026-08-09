DEBATE NA BAND
Segurança pública e alianças nacionais esquentam o confronto entre Jerônimo e ACM Neto
Candidatos tiveram interação no segundo bloco do debate da Band
O segundo bloco do debate promovido pela Band Bahia subiu a temperatura da disputa ao Palácio de Ondina. Na interação entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues, o tema central que dominou a dinâmica das perguntas e respostas entre os candidatos foi a segurança pública.
Ao defender o legado e as ações do Governo do Estado no combate às facções e à criminalidade, o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) sustentou que a prioridade de um governante se mede pela execução do orçamento.
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Jerônimo detalha ações na segurança
Questionado sobre os índices de violência, Jerônimo ressaltou que a gestão estadual promoveu um choque de investimento em estrutura, inteligência e recomposição de efetivo com concursos públicos. O chefe do Executivo baiano pontuou que a estratégia envolve a integração contínua de forças policiais com suporte tecnológico avançado para dar respostas firmes ao crime organizado.
ACM Neto criticou postura do governo
Na sequência das interações no segundo bloco, o candidato ACM Neto (União Brasil) partiu para o contra-ataque. Segundo Neto, a gestão petista prometeu em 2022 que a parceria com o Governo Federal resolveria os gargalos da Bahia, mas hoje atua transferindo responsabilidades quando cobrada por resultados.