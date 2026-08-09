Wagner classifica chapa de oposição na Bahia como "anti-Lula" e questiona alianças

O senador e candidato à reeleição Jaques Wagner (PT) subiu o tom contra a estratégia de comunicação adotada pelo bloco de oposição na Bahia. Ao comentar as recentes movimentações eleitorais no estado, durante o debate eleitoral na Band, Wagner cravou que o grupo adversário representa diretamente o projeto bolsonarista no estado.

Para o petista, as tentativas da oposição de desvincular a disputa estadual do cenário nacional ou de buscar pontes com o eleitorado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não passam de um "samba de desviar".

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"Eu acho que a chapa de oposição é a chapa de Bolsonaro. Ficam escorregando, fingindo que não é. Todos os candidatos são basicamente anti-Lula. Essa aqui é a realidade. Mas como querem tentar ter voto do eleitor do Lula, ficam fazendo essa, esse samba de desviar. Mas é só olhar a chapa. Um senador do PL, o outro é do Republicanos. Então, na minha opinião, a chapa é a chapa anti-Lula", disse Wagner, citando nominalmente o senador Ângelo Coronel (PSD) e o ex-ministro João Roma (PL).