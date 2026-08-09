“Não é guerra de torcidas”, diz João Roma antes de debate

O candidato ao Senado pela chapa de oposição, João Roma (PL), projetou um debate focado em propostas neste domingo, 9, durante o confronto entre ACM Neto (União), Jerônimo Rodrigues (PT) e Ronaldo Mansur (PSOL). Os três irão participar do primeiro debate entre os postulantes ao Palácio de Ondina a partir das 20h, na TV Band.

Segundo Roma, os questionamentos devem se aprofundar em propostas para melhorar a Bahia e rechaçou a possibilidade de um debate focado em trocas de farpas entre os candidatos.

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“O que está se discutindo aqui agora é o futuro da Bahia, não é a guerra de torcidas. Então a gente precisa aprofundar em temas que têm a ver com o dia a dia do povo baiano. Eu tenho certeza que ACM Neto está preparado para isso. Ele tem as melhores propostas e será, certamente, o porta-voz do povo baiano que anseia por essa mudança”, afirmou Roma às vésperas do debate.

Sabatinas em A TARDE

O Grupo A TARDE irá realizar as sabatinas com os todos os candidatos ao Senado a partir desta segunda-feira, 10. As entrevistas serão conduzidas pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head de Jornal Massa!, além de contar com a presença de um jornalista convidado de outro veículo da imprensa baiana em cada edição, para fortalecer a pluralidade do debate.

As sabatinas com os candidatos ao Senado vão ser realizadas na primeira semana do projeto, sempre às 10h da manhã, diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho. Os encontros ocorrem nas segeuintes datas:

10/8 (segunda-feira): João Roma

11/8 (terça-feira): Marcelo Carvalho

12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli

13/8 (quinta-feira): Rui Costa

14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner

17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel - a confirmar

Posteriormente, o Grupo A TARDE também irá sabatinar os candidatos ao Governo da Bahia, mas as entrevistas vão ocorrer na segunda semana do projeto, sempre às 10h, nos dias: