DECISÃO
ACM Neto prioriza escolha técnica para Secretaria de Agricultura
Candidato promete ouvir entidades do setor rural para definir novo comandante
Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) afirmou, nesta terça-feira, 4, durante agenda com o setor produtivo, que vai escolher um quadro técnico para ocupar a Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), caso seja eleito governador.
Neto afirmou, em resposta aos representantes do setor, que não pretende usar a pasta para contemplar aliados políticos.
"Não vou colocar a Secretaria de Agricultura em nenhuma mesa de negociação político-partidária, caso tenha a oportunidade de ser governador do Estado da Bahia", afirmou.
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Promessa de dialogo
ACM Neto pontuou que pretende conversar com os principais atores da ramo da agricultura, a fim de entender alguns dos principais problemas na área.
"Nós vamos dialogando com vocês, eu quero dialogar com a Federação da Agricultura, eu quero dialogar com os sindicatos rurais, eu quero dialogar com as associações espalhadas pela Bahia.
Nós vamos escolher o quadro mais qualificado e preparado que compreenda os desafios da política para a produção rural em nosso estado, a fim de que esta figura seja o Secretário de Agricultura" , pontuou.