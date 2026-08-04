ACM Neto prioriza escolha técnica para Secretaria de Agricultura

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Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) afirmou, nesta terça-feira, 4, durante agenda com o setor produtivo, que vai escolher um quadro técnico para ocupar a Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), caso seja eleito governador.

Neto afirmou, em resposta aos representantes do setor, que não pretende usar a pasta para contemplar aliados políticos.

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"Não vou colocar a Secretaria de Agricultura em nenhuma mesa de negociação político-partidária, caso tenha a oportunidade de ser governador do Estado da Bahia", afirmou.

Promessa de dialogo

ACM Neto pontuou que pretende conversar com os principais atores da ramo da agricultura, a fim de entender alguns dos principais problemas na área.

"Nós vamos dialogando com vocês, eu quero dialogar com a Federação da Agricultura, eu quero dialogar com os sindicatos rurais, eu quero dialogar com as associações espalhadas pela Bahia.

Nós vamos escolher o quadro mais qualificado e preparado que compreenda os desafios da política para a produção rural em nosso estado, a fim de que esta figura seja o Secretário de Agricultura" , pontuou.