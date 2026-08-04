MP abre procedimento para fiscalizar proteção infantil em Ipecaetá

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A implementação das diretrizes de proteção à infância e juventude na prefeitura de Ipecaetá tornou-se alvo de acompanhamento ministerial.

Sob a condução do promotor de Justiça Pedro Ravel Freitas Santos, a 1ª Promotoria de Justiça de Santo Estêvão abriu um procedimento administrativo para verificar se a gestão do prefeito Júnior Piaggio (PSD) cumpre a Lei Federal nº 13.431/2017.

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Apuração

O foco central da apuração é garantir a estruturação do sistema de escuta protegida e a integração dos serviços voltados a crianças e adolescentes que presenciaram ou sofreram violência.

A iniciativa busca fiscalizar se o município articula de forma efetiva os setores de saúde, educação, segurança pública, assistência social e o Conselho Tutelar.

O objetivo primário dessa integração — respaldada também pelo Decreto Federal nº 9.603/2018 — é assegurar protocolos unificados para evitar que as vítimas sejam submetidas ao desgaste da reiteração de depoimentos, processo conhecido como revitimização.

Monitoramento

O procedimento administrativo prevê um monitoramento permanente das ações executadas em Ipecaetá.

Durante as diligências, o Ministério Público vai avaliar de perto o desempenho da rede local de acolhimento e proteção socioassistencial, composta por órgãos como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o próprio Conselho Tutelar.