FIEB aponta educação como vetor para salto no setor produtivo

Siga o A TARDE no Google

Presente no encontro de representantes do setor produtivo da Bahia com candidatos ao governo, nesta terça-feira, 4, o presidente da Federação Estadual da Indústria e Comércio da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos, fez uma fala em defesa do papel da educação no estado.

Passos citou o trabalho feito pela FIEB nos últimos anos, a exemplo do Movimento Pela Educação, para argumentar sobre o papel da educação como vetor do setor produtivo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Na FIEB, nós abraçamos há dois anos essa questão da educação, junto com outras entidades, e formamos o Movimento Bahia pela Educação", destacou.

"Procuramos os órgãos de governo, seja de Estado, de município, para que possamos elevar a sociedade com o verdadeiro valor da educação. É ela que transforma, é ela que tem capacidade de chegar nessa ponta de ciência e tecnologia", completou o presidente da FIEB.

Encontro com candidatos

Com a presença de representantes dos candidatos ao governo estadual e das federações empresariais da Bahia, a sede da Fecomércio sediou, nesta sexta-feira, 31, uma reunião de alinhamento para acertar os últimos detalhes do Encontro do Setor Produtivo. O evento principal ocorre nesta terça-feira (04/08), às 14h, em Salvador.

A iniciativa é organizada conjuntamente pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA), Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e Federação das Empresas de Transportes dos Estados da Bahia e Sergipe (Fetrabase).

Sediado no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, o evento reunirá lideranças e empresários dos mais variados segmentos econômicos e contará com a participação dos candidatos ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT).

Estratégia

Para o segmento empresarial baiano, o encontro representa um espaço estratégico para avaliar as diretrizes de governo voltadas ao crescimento econômico da Bahia. Além de acompanhar as apresentações dos postulantes, cada federação formalizará a entrega de um documento com demandas e propostas específicas dos setores agropecuário, comercial, industrial e de transportes para o próximo ciclo de gestão.

Os cadernos de propostas reúnem o diagnóstico de cada segmento sobre as vias para o fortalecimento da economia regional, trazendo diretrizes destinadas a elevar a competitividade do estado aliada ao desenvolvimento social.

Serviço

Evento: Encontro do Setor Produtivo com Candidatos ao Governo do Estado

Data: 04/08/2026

Horário: 14h

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves, 1.109, Caminho das Árvores, Salvador - BA)

Programação

14h00 – Abertura oficial

14h20 – Pronunciamento dos presidentes das entidades (Fecomércio-BA, FAEB, FETRABASE e FIEB)

14h40 – 1º Painel: Candidato ACM Neto

16h00 – 2º Painel: Candidato Jerônimo Rodrigues

17h10 – Coletiva de imprensa com as lideranças das federações