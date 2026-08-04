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HOME > POLÍTICA

MÁQUINAS QUE MULTAM

Câmara que exigir foto em infração por IA

Órgãos de trânsito têm que enviar imagem do flagrante de cinto de segurança e celular

Rodrigo Tardio
Por
Proposta equipara cobrança desse tipo de penalidade à dos radares de velocidade
Proposta equipara cobrança desse tipo de penalidade à dos radares de velocidade - Foto: AG. A TARDE
Eleições 2026

Os motoristas flagrados sem cinto de segurança ou manuseando o celular por câmeras de monitoramento inteligente podem passar a receber a foto da infração anexada diretamente à notificação da multa. É o que prevê o Projeto de Lei 544/2026, aprovado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

A proposta equipara a cobrança desse tipo de penalidade à dos radares de velocidade, em que o registro fotográfico é enviado obrigatoriamente junto à autuação.

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Para entrar em vigor, o texto ainda precisa passar pelas votações do Plenário da Câmara e do Senado. Atualmente, o condutor penalizado precisa abrir um requerimento administrativo junto ao órgão autuador apenas para ter direito de visualizar a imagem gravada pelas câmeras.

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Relatoria

O relator do projeto, deputado Danilo Forte (União-CE), pontua que a dinâmica atual prejudica o direito de defesa do motorista.

“Essa ausência de comprovação visual imediata gera insegurança jurídica e desconfiança por parte do cidadão, que se vê penalizado sem ter acesso prévio aos elementos mínimos que evidenciem a ocorrência da infração”, argumentou no parecer.

Triagem por algoritmo

Embora a fiscalização por câmeras ocorra no país desde 2013, a recente incorporação de sistemas de inteligência artificial ampliou a precisão da apuração. Instalados em pontos estratégicos de rodovias, os equipamentos conseguem registrar detalhes do interior dos veículos mesmo a 300 km/h, operando em condições de iluminação adversa e sob reflexos no para-brisa.

O algoritmo analisa o fluxo em tempo real e separa as imagens suspeitas. Antes de a multa ser emitida, no entanto, a legislação exige que um agente humano verifique a imagem para atestar se houve, de fato, o descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro.

A eficiência da ferramenta se reflete nos números. Em um trecho concedido em Ribeirão Preto (SP), pioneiro na tecnologia, o sistema registrou mais de 20 mil infrações entre julho e novembro de 2025 — das quais quase 17 mil foram por falta do cinto e mais de mil pelo uso do celular.

De acordo com a concessionária da via, o reforço na fiscalização reduziu os acidentes na região em 30%.

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Tags

cinto de segurança Inteligência Artificial monitoramento inteligente multas de trânsito Segurança Viária telefones ao volante

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