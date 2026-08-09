Flávio divulga carta de Dia dos Pais para Bolsonaro e chora; leia

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Candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) publicou, em formato de narração, uma carta de Dia dos Pais dedicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo, 9.

A divulgação da carta se deu em meio a decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de proibir a visita dos filhos ao ex-chefe do Planalto, que cumpre regime domiciliar de prisão por tentativa de golpe de Estado, na data comemorativa.

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No texto, Flávio afirma que tem recebido pedidos de abraços caloroso endereçados ao seu pai, além de pontuar, em tom de desabafo, que tem recebido notícias sobre Bolsonaro apenas por advogados.

"Cada pessoa que encontro na rua, no elevador, no hotel, no aeroporto, em qualquer recanto no nosso Brasil, pede para eu levar o seu abraço, mas no momento eu não posso dizer", afirmou Flávio, que continuou.

"Fico sabendo por outros advogados como está a sua saúde, o seu humor. Pergunto todos os dias [...] Fiz minha oração pedindo a Deus que estivesse bem", desabafoi o candidato a presidente.

Flávio faz promessa a Bolsonaro

Ainda na carta, Flávio promete que, caso seja eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, hoje preso, lhe passará a faixa presidencial. Uma das principais bandeiras da campanha do senador é o indulto a seu pai.

"Tenho certeza que é um projeto de Deus para o Brasil e somos apenas instrumentos. Quando falo que você vai botar a faixa de presidente em mim, em janeiro de 2027, eu fico mentalizando essa cena em minha cabeça", afirmou Flávio, que aparece chorando no vídeo publicado.