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Flávio Bolsonaro mira a Bahia e define apoio a candidatos

Senador é pré-candidato ao Planalto pelo PL

Cássio Moreira
Por
Flávio Bolsonaro escolhe candidatos ao Senado na Bahia
Flávio Bolsonaro escolhe candidatos ao Senado na Bahia - Foto: Mateus Vitor Fernandes | Ascom Flávio Bolsonaro
Eleições 2026

Aposta do bolsonarismo para a corrida presidencial, o senador fluminense Flávio Bolsonaro (PL) reforçou seu apoio às candidaturas de João Roma (PL) e Angelo Coronel na disputa pelo Senado na Bahia.

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O anúncio, já dentro do esperado, ocorreu durante uma live na última quinta-feira, 6. Na ocasião, Flávio divulgou uma lista com 47 nomes que serão apoiados por ele na eleição para as 54 cadeiras em jogo no Senado Federal, incluindo o ex-ministro da Cidadania e o atual senador, eleito em 2018 pelo grupo governista estadual.

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Bolsonarismo mira o Senado

A renovação dois terços da bancada do Senado é um dos focos do bolsonarismo na eleição deste ano. A ideia, segundo informações recentes obtidas pelo portal A TARDE, é fazer o maior número possível de senadores no Congresso Nacional.

O objetivo é pautar, seja em um novo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ou em uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro, temas considerados de extrema relevância para o grupo liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que hoje cumpre pena por ter liderado uma tentativa de golpe de Estado.

Entre esses temas, está a proposição de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) considerados 'inimigos' da direita bolsonarista, a exemplo de Alexandre de Moraes.

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eleições Flávio Bolsonaro

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