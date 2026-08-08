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Lula fica quase R$ 3 milhões mais pobre em 4 anos

Patrimônio do presidente está disponível no Divulga Cand

Cássio Moreira
Por
Lula diminui patrimônio em quatro anos
Lula diminui patrimônio em quatro anos - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou R$ 2.648.075,14 'mais pobre' entre 2022 e 2026. Os dados constam na plataforma Divulga Cand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reúne todas as informações sobre os candidatos aos cargos em disputa nas eleições de outubro deste ano.

Em 2022, quando foi eleito para seu terceiro mandato presidencial, vencendo o então presidente Jair Bolsonaro, Lula declarou R$ 7.423.725,78 em bens. Desta vez, o petista afirmou ter R$ 4.775.650,64.

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Na última eleição, o patrimônio de valor mais alto declarado por Lula foi um benefício previdenciário privado, na quantia de R$ 5.570.798,99. Já em 2026, o seguro de previdência aparece com bem de maior valor, mas agora na casa de R$ 1.923.927,36.

Alckmin fica mais rico

Na contramão de Lula, seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), ficou mais 'rico' entre 2022 e 2026. Na última eleição, quando saiu vencedor das urnas ao lado do presidente, o ex-tucano declarou R$ 1.005.728,42, sendo um apartamento o bem mais valioso, na quantia de R$ 323.806,02.

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Para o pleito deste ano, Alckmin declarou R$ 3.291.457,41 em patrimônio, sendo um benefício previdenciário o item de maior valor, chegando a R$ 812.037,42.

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eleições Geraldo Alckmin Lula

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