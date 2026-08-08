Moema explica patrimônio zerado após declarar R$ 486 mil em 2020

A ex-prefeita de Lauro de Freitas e candidata a deputada federal Moema Gramacho (MDB) se pronunciou sobre a repercussão da declaração de patrimônio apresentada por ela à Justiça Eleitoral para as eleições de 2026. No registro deste ano, a ex-prefeita informou não possuir bens, enquanto, em 2020, havia declarado R$ 486,4 mil em patrimônio.

Moema afirmou que sempre viveu dos rendimentos provenientes de seu trabalho e que a construção de patrimônio pessoal nunca foi objetivo de sua trajetória política. Segundo ela, a ausência de bens declarados não representa falta de compromisso com a transparência.

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“A herança que meu pai me deixou foi um travesseiro de ouro. Ele sempre dizia que a nossa maior riqueza era poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila, porque a honestidade sempre recompensaria. É esse ensinamento que carrego comigo até hoje”, declarou.

Sustento da família

Moema também afirmou que, apesar de ter uma filha, ajudou a sustentar uma família numerosa ao longo da vida. Segundo a ex-prefeita, os recursos obtidos durante sua trajetória profissional foram utilizados também para garantir o sustento de familiares.

“Sempre vivi do meu salário e, apesar de ter apenas uma filha, sustentei e sustento uma família numerosa, buscando oferecer a eles o conforto e a dignidade que merecem. Ajudar as pessoas a terem sustento, dignidade e o mínimo de conforto sempre foi prioridade para mim. Enriquecer através da política, nunca”, afirmou.

A candidata também citou os 16 anos em que esteve à frente da Prefeitura de Lauro de Freitas, período correspondente a quatro mandatos, e disse ter conduzido as administrações com transparência e responsabilidade na utilização dos recursos públicos.

Patrimônio chegou a R$ 486 mil em 2020

Um levantamento realizado pelo portal A TARDE, com base nas declarações registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que o patrimônio informado por Moema oscilou ao longo das últimas eleições.

Em 2014, quando foi eleita deputada federal pelo PT na Bahia, ela declarou R$ 290 mil em bens. A maior parte do patrimônio correspondia a uma casa em um condomínio na Estrada do Coco, avaliada em R$ 257 mil, além de dois veículos.

Dois anos depois, ao disputar a Prefeitura de Lauro de Freitas, Moema declarou R$ 306.974,26. Na ocasião, a composição dos bens havia mudado: imóveis e veículos deixaram de aparecer na declaração, enquanto foram registrados R$ 300 mil em dinheiro em espécie, informados como resultado da venda de um imóvel.

Repercussão sobre patrimônio

Ao comentar a diferença entre as declarações, a ex-prefeita afirmou considerar que houve uma inversão de valores na repercussão do caso.

“O que me espanta é a inversão de valores. Parece chamar mais atenção a ausência de acúmulo de bens de uma mulher que dedicou décadas à vida pública do que o enriquecimento de alguns políticos sem justificativa e sem sequer prestar contas adequadamente sobre o uso do dinheiro público”, disse.

Sabatinas em A TARDE

O Grupo A TARDE irá realizar as sabatinas com os todos os candidatos ao Senado a partir desta segunda-feira, 10. As entrevistas serão conduzidas pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head de Jornal Massa!, além de contar com a presença de um jornalista convidado de outro veículo da imprensa baiana em cada edição, para fortalecer a pluralidade do debate.

As sabatinas com os candidatos ao Senado vão ser realizadas na primeira semana do projeto, sempre às 10h da manhã, diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho. Os encontros ocorrem nas seguintes datas:

10/8 (segunda-feira): João Roma

11/8 (terça-feira): Marcelo Carvalho

12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli

13/8 (quinta-feira): Rui Costa

14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner

17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel - a confirmar

O Grupo A TARDE também irá sabatinar os candidatos ao Governo da Bahia, mas as entrevistas vão ocorrer na segunda semana do projeto, sempre às 10h, nos dias: