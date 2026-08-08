Moraes nega pedido para filhos visitarem Bolsonaro no Dia dos Pais

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que os filhos Carlos, Jair Renan e Flávio Bolsonaro pudessem visitá-lo neste domingo, 9, Dia dos Pais.

A defesa havia solicitado uma autorização excepcional para que os três filhos encontrassem Bolsonaro durante a tarde. Segundo os advogados, o pedido tinha caráter “humanitário e familiar” e buscava preservar os vínculos entre o ex-presidente e os filhos.

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A negativa ocorreu em razão de uma determinação que impede Bolsonaro de receber visitas por 30 dias, com exceção de médicos e advogados. A restrição foi aplicada após o ex-presidente descumprir condições judiciais.

A situação de Flávio Bolsonaro é diferente da dos irmãos. Em julho, Moraes determinou a suspensão das visitas do senador ao pai por 90 dias, depois que Flávio publicou nas redes sociais uma carta escrita por Bolsonaro.

No documento, o ex-presidente indicava Flávio como seu porta-voz na disputa eleitoral deste ano. Entre as restrições impostas a Bolsonaro está a proibição de que manifestações dele sejam divulgadas nas redes sociais, inclusive por terceiros.

A defesa recorreu da suspensão das visitas e alegou que a medida seria desproporcional. Os advogados também afirmaram que Bolsonaro não sabia que a carta seria publicada por Flávio e negaram qualquer combinação prévia para a divulgação.

O recurso foi encaminhado por Moraes à Procuradoria-Geral da República (PGR), que deverá se manifestar sobre a manutenção ou não da restrição.