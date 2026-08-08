Grupo A TARDE sabatina candidatos ao Senado a partir desta segunda (10)

Os candidatos a representar a Bahia no Senado Federal serão sabatinados pelo Grupo A TARDE a partir da próxima segunda-feira, 10 de agosto, dando início ao projeto A TARDE Eleições 2026. As entrevistas serão uma oportunidade para apresentar os postulantes à população baiana e fazer questionamentos sobre seus respectivos projetos políticos.

A programação de sabatinas com os candidatos ao Senado pela Bahia se estenderá até o dia 17 de agosto, com transmissões iniciadas sempre às 10h. Os encontros serão realizados diretamente do Estúdio Sérgio Simões Filho e terão transmissão ao vivo no canal do A TARDE Playno YouTube, pela rádio A TARDE FM 103.9, além de cobertura completa no Portal A TARDE - Eleições.

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As sabatinas serão conduzidas pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política de A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!. A cada edição, a banca contará com a presença de um jornalista do Grupo A TARDE e um convidado de outro veículo da imprensa baiana, fortalecendo a pluralidade do debate.

O formato

Visando uma sabatina democrática que assegure igualdade de condições aos postulantes ao Senado, o projeto A TARDE Eleições estabeleceu um formato e regulamento padrão para as entrevistas. O programa terá duração de 55 minutos, divididos em três blocos principais:

Bloco 1: Pauta Senado — 15 minutos

Bloco 2: Pauta Bahia — 15 minutos

Bloco 3: Pauta livre — 15 minutos

Cada jornalista presente no estúdio terá o direito de fazer uma pergunta por bloco, totalizando 12 questionamentos ao candidato sobre sua eventual atuação na Câmara Alta do Poder Legislativo.

Cronograma do Senado

O Grupo A TARDE convidou todos os candidatos ao Senado filiados a partidos com representação no Congresso Nacional. Foram agendadas sabatinas com seis nomes na disputa. Além dos candidatos, foram convidados seis jornalistas de veículos externos de grande relevância na cobertura política local.

A programação foi definida da seguinte forma:

10/8 (segunda-feira), às 10h:

Candidato: João Roma (PL)

Convidados: Levi Vasconcelos (colunista de A TARDE) e Cintia Kelly (diretora do Aqui Só Política)

11/8 (terça-feira), às 10h:

Candidato: Marcelo Carvalho (PSOL-Rede)

Convidados: Leo Almeida (repórter de A TARDE) e João Tramm (apresentador e repórter do Aratu On)

12/8 (quarta-feira), às 14h:

Candidata: Delliana Ricelli (PSOL-Rede)

Convidados: Rodrigo Tardio (repórter de A TARDE) e Rafael Albuquerque (diretor do Noticiário Baiano)

13/8 (quinta-feira), às 10h:

Candidato: Rui Costa (PT)

Convidados: Ane Catarine (repórter de A TARDE) e Henrique Brinco (editor de Política do BNews)

14/8 (sexta-feira), às 10h:

Candidato: Jaques Wagner (PT)

Convidados: Cássio Moreira (repórter de A TARDE) e Lula Bonfim (coordenador de Jornalismo do Bahia.ba)

17/8 (segunda-feira), às 10h:

Candidato: Angelo Coronel (Republicanos)

Convidados: Cláudio André (colunista de A TARDE) e Carine Andrade (repórter do Política Livre)

Candidatos ao Governo

O projeto A TARDE Eleições 2026 também realizará sabatinas com os candidatos ao Governo do Estado. A programação será iniciada no dia seguinte ao término das entrevistas com os senadores, ocorrendo entre 18 e 20 de agosto, sempre às 10h.

As sabatinas também serão conduzidas por Eduardo Dias e Juliana Nobre, acompanhados por jornalistas de A TARDE e de veículos convidados.

O cronograma para os postulantes ao Executivo estadual ficou assim definido: