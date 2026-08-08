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ELEIÇÕES

Candidato a presidente promete acabar com cidades brasileiras

Proposta está presente em plano de governo registrado

Cássio Moreira
Por
Renan Santos quer acabar com parte das cidades
Renan Santos quer acabar com parte das cidades - Foto: Divulgação | Missão
Eleições 2026

O Brasil pode perder parte dos seus 5.569 no próximos anos. A proposta de 'acabar' com parte das cidades por meio de fusões é de Renan Santos, candidato do partido Missão à presidência da República.

A ideia consta no plano de governo de Renan, candidato ao Planalto pela primeira vez, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o postulante, que apresenta seu documento como 'Livro Amarelo', as cidades terão que cumprir uma série de requisitos que serão estabelecidos em uma eventual gestão sua.

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De acordo com o projeto, o objetivo é diminuir o número para 1.656 municípios, no que ele chama de 'Grande Consolidação Municipal'. Para alcançar tal meta, serão levados em consideração os seguintes eixos:

  • Viabilidade fiscal;
  • Viabilidade geográfica;
  • Viabilidade econômica;
  • Viabilidade urbana.

Críticas de Renan Santos

Ainda no tópico, Renan Santos justifica que a existência dessas cidades resulta na "explosão do assistencialismo", se referindo aos programas sociais existentes para a população em vulnerabilidade, a exemplo do Bolsa Família.

"A fragmentação territorial do Brasil produz uma série de problemas graves como a explosão do assistencialismo e a pressão sobre a partição dos recursos dentro do modelo do pacto federativo", diz trecho do plano de governo.

"Cada novo município consolidado preservará as identidades culturais e históricas das comunidades que o compõem: as antigas sedes municipais manterão status de distrito ou subprefeitura, com autonomia para questões culturais, eventos cívicos e zeladoria, preservando seus nomes e suas tradições. Postos de saúde, escolas e creches nas antigas sedes serão mantidos e fortalecidos com os recursos economizados na extinção da máquina política redundante", promete o candidato a presidente da República.

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