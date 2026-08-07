ACM reúne prefeito e vereadores de Jequié para alinhamento político

O candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), recebeu o prefeito de Jequié, Flavinho Santana (União Brasil), o presidente da Câmara Municipal, Tinho (PDT), e um grupo de vereadores da cidade. No encontro desta sexta-feira, 7, Neto afirmou que o encontro simboliza o alinhamento político com o grupo e reforçou o compromisso com o município.

"Essa imagem fala mais do que qualquer palavra que eu possa trazer aqui nesse momento. Vocês podem ver a minha alegria de estar recebendo o nosso prefeito, assim como também esse grupo de vereadores de grande representatividade política. [...] Essa é uma palavra não só minha, mas também desse querido amigo, meu companheiro de chapa, de luta, Zé Cocá, se Deus quiser, nosso próximo vice-governador da Bahia", afirmou.

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Vale destacar que o candidato a vice na chapa de Neto, Zé Cocá (PP), era prefeito de Jequié antes de se lançar na disputa eleitoral deste ano.

Parceiria

Durante o encontro, ACM Neto disse que pretende atuar em parceria com a administração local caso seja eleito governador nas eleições de outubro.

“Eu queria dizer do compromisso com esse grupo político e com Jequié. Eu já tive a oportunidade de dizer isso algumas vezes aí na cidade, mas eu queria reforçar hoje porque a gente está bem pertinho de começar a campanha eleitoral. Eu tenho certeza que Jequié, com a nossa vitória, vai começar a viver um novo momento a partir do próximo ano”, declarou.

O candidato também citou o slogan da campanha, Mudança Com Segurança, e elencou áreas que considera prioritárias para um eventual governo, a exemplo da segurança pública, saúde, educação, apoio ao homem do campo e a juventude.

“E é claro, Jequié, na linha de frente de tudo isso, com uma cidade protagonista da construção desse novo momento para a Bahia. Afinal de contas, vocês me deram o privilégio de poder contar com Zé Cocá, na condição de candidato a vice-governador, ele que vem fazendo uma grande diferença em nossa caminhada”, concluiu.

Sabatinas em A TARDE

O Grupo A TARDE irá realizar as sabatinas com os todos os candidatos ao Senado a partir desta segunda-feira, 10. As entrevistas serão conduzidas pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head de Jornal Massa!, além de contar com a presença de um jornalista convidado de outro veículo da imprensa baiana em cada edição, para fortalecer a pluralidade do debate.

As sabatinas com os candidatos ao Senado vão ser realizadas na primeira semana do projeto, sempre às 10h da manhã, diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho. Os encontros ocorrem nas seguintes datas:

10/8 (segunda-feira): João Roma

11/8 (terça-feira): Marcelo Carvalho

12/8 (quarta-feira): Delliana Ricelli

13/8 (quinta-feira): Rui Costa

14/8 (sexta-feira): Jaques Wagner

17/8 (segunda-feira): Angelo Coronel - a confirmar

O Grupo A TARDE também irá sabatinar os candidatos ao Governo da Bahia, mas as entrevistas vão ocorrer na segunda semana do projeto, sempre às 10h, nos dias: