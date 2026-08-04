CHAPA DE OPOSIÇÃO
Carlos Muniz anuncia apoio a ACM Neto para o Governo do Estado
Presidente da Câmara de Salvador tomou decisão após reunião com apoiadores
O presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), anunciou apoio à candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao Governo do Estado. De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, a decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, 4, durante evento de campanha da oposição, “Sua Voz é Nossa Voz”, no Periperi Hall, em Salvador.
De acordo com Muniz, a decisão foi tomada após diálogo com apoiadores de seu mandato. Na oportunidade, o vereador também declarou apoio aos candidatos ao Senado pela chapa de oposição, Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL).
“Essa decisão foi uma decisão de todo grupo político que me acompanha durante esses 20 anos. Havia todas especulações em relação a esse apoio que hoje está definido. Você [ACM Neto] pode ter certeza que irei pedir voto para a sua campanha, na campanha do senador, João Roma, na campanha do senador Coronel, como se estivesse pedindo voto para meu filho, que é candidato a deputado federal”, anunciou Muniz.
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Cenário era indefinido
Na segunda, 3, o presidente da CMS adiou a declaração de apoio e informou que ainda estava em diálogo com suas lideranças. No entanto, na oportunidade, ele adiantou que faria o anúncio ainda nesta semana e admitiu que o fator partidário poderia influenciar na decisão.
"Se você me perguntar, o partido hoje está com ACM Neto. É uma questão favorável a que eu apoie ACM Neto, mas, mais favorável ainda, é escutar aquelas pessoas que durante 20 anos estão comigo", declarou em entrevista coletiva.