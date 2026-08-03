Muniz diz que decidirá apoio a Jerônimo ou ACM Neto nesta semana

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), afirmou que pretende definir ainda nesta semana seu apoio na disputa pelo governo da Bahia. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 3, após a reabertura dos trabalhos legislativos, Muniz disse que está dialogando com sua base para tomar a decisão.

De acordo com o vereador, a expectativa é que a decisão seja tomada até quarta-feira, 5, embora Muniz tenha afirmado que gostaria de anunciar o posicionamento imediatamente.

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"Vou tomar uma decisão o mais rápido possível. Tenho conversado com todas as pessoas que me acompanham durante esses 20 anos em que estou na política e estou ouvindo todos eles para tomar uma decisão. Eu não tomo uma decisão sozinho. Não faço política sozinho, eu faço política em grupo", afirmou.

Questão partidária pode pesar

Muniz reconheceu que a posição do partido é um fator que pesa na escolha. O PSDB é uma das legendas que formam a coligação aliada à candidatura de ACM Neto (União Brasil) este ano. Em 2022, o vereador caminhou ao lado da chapa de oposição na eleição estadual.

"Se você me perguntar, o partido hoje está com ACM Neto. É uma questão favorável a que eu apoie ACM Neto, mas, mais favorável ainda, é escutar aquelas pessoas que durante 20 anos estão comigo", declarou.

O candidato a deputado federal Carlos Muniz Filho (PSDB) chegou a declarar apoio a ACM Neto após participar da convenção da oposição no dia 22 de julho. Contudo, dia após o evento, ele recuou da decisão e informou que seguirá orientação de seu pai, Carlos Muniz.

PDDU ainda não chegou à Câmara

Muniz também comentou a tramitação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador. Segundo ele, o projeto ainda não foi encaminhado pelo Executivo Municipal à Câmara e depende da conclusão do trabalho contratado pela prefeitura.

"Em relação ao plano diretor, o plano diretor não chegou na Casa. A empresa que está fazendo o trabalho para o Executivo Municipal pediu mais um prazo. Eu não sei como está isso. Vou conversar com o prefeito agora, vou procurar saber como está, mas depende do Executivo", afirmou.

O vereador garantiu que a proximidade das eleições não deverá comprometer o funcionamento da Câmara no segundo semestre.

"Iremos trabalhar da mesma forma que trabalhamos no primeiro, não terá problema nenhum em relação aos trabalhos por causa da eleição, está tudo planejado. Assim que esse projeto chegar na Câmara, iremos realizar todas as audiências públicas para que nós possamos fazer com que o povo da cidade venha a ter o conhecimento necessário do que será votado no PDDU", declarou.