Flávio Bolsonaro empurra definição de vice para final do prazo

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ainda está à procura de um vice para sua chapa na disputa à Presidência da República. A campanha do senador vinha estabelecendo a data limite de 5 de agosto para definir seu vice, agora tem dito que pode estender a decisão para até o dia 15, prazo final do registro no TSE.

Flávio tem enfrentado dificuldade para conseguir apoio de partidos aliados. Se não conseguir fechar alianças nesta semana, terá que lançar chapa pura.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No PL, há ainda a expectativa pelo apoio do Podemos e do Republicanos, que precisam bater o martelo nas convenções nesta semana.

Isso acontece depois de o PP vetar o nome da senadora Tereza Cristina (MS) e decidir pela neutralidade na eleição presidencial. Neste caso, a campanha de Flávio já ofereceu a vice aos dois partidos, caso eles o apoiem.

Veja os nomes cotados para vice de Flávio