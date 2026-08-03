AINDA À PROCURA
Flávio Bolsonaro empurra definição de vice para final do prazo
Se não conseguir fechar alianças nesta semana, senador terá que lançar chapa pura
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ainda está à procura de um vice para sua chapa na disputa à Presidência da República. A campanha do senador vinha estabelecendo a data limite de 5 de agosto para definir seu vice, agora tem dito que pode estender a decisão para até o dia 15, prazo final do registro no TSE.
Flávio tem enfrentado dificuldade para conseguir apoio de partidos aliados. Se não conseguir fechar alianças nesta semana, terá que lançar chapa pura.
No PL, há ainda a expectativa pelo apoio do Podemos e do Republicanos, que precisam bater o martelo nas convenções nesta semana.
Isso acontece depois de o PP vetar o nome da senadora Tereza Cristina (MS) e decidir pela neutralidade na eleição presidencial. Neste caso, a campanha de Flávio já ofereceu a vice aos dois partidos, caso eles o apoiem.
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Veja os nomes cotados para vice de Flávio
- Daniella Marques (Republicanos) - ex-presidente da Caixa Econômica Federal
- Rogério Marinho (PL-RN) - senador
- Priscila Costa (PL-CE) - vereadora
- Júlia Zanatta (PL-SC) - deputada federal
- Marcos Pontes (PL-SP) - senador