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Flávio Bolsonaro empurra definição de vice para final do prazo

Se não conseguir fechar alianças nesta semana, senador terá que lançar chapa pura

Anderson Ramos
Por
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). - Foto: Evaristo Sá/AFP
Eleições 2026

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ainda está à procura de um vice para sua chapa na disputa à Presidência da República. A campanha do senador vinha estabelecendo a data limite de 5 de agosto para definir seu vice, agora tem dito que pode estender a decisão para até o dia 15, prazo final do registro no TSE.

Flávio tem enfrentado dificuldade para conseguir apoio de partidos aliados. Se não conseguir fechar alianças nesta semana, terá que lançar chapa pura.

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No PL, há ainda a expectativa pelo apoio do Podemos e do Republicanos, que precisam bater o martelo nas convenções nesta semana.

Isso acontece depois de o PP vetar o nome da senadora Tereza Cristina (MS) e decidir pela neutralidade na eleição presidencial. Neste caso, a campanha de Flávio já ofereceu a vice aos dois partidos, caso eles o apoiem.

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Veja os nomes cotados para vice de Flávio

  • Daniella Marques (Republicanos) - ex-presidente da Caixa Econômica Federal
  • Rogério Marinho (PL-RN) - senador
  • Priscila Costa (PL-CE) - vereadora
  • Júlia Zanatta (PL-SC) - deputada federal
  • Marcos Pontes (PL-SP) - senador
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eleições 2026 Flávio Bolsonaro Vice-presidente

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