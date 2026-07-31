Flávio segue sem vice após PP barrar chapa com senadora

O Partido Progressista (PP) manteve a neutralidade e frustrou o plano de Flávio Bolsonaro (PL) de ter a senadora Tereza Cristina (MS) como sua vice na chapa que vai disputar a Presidência da República nas eleições de outubro.

A decisão da legenda se deu após consulta aos diretórios estaduais. Segundo o partido, Tereza, líder do PP no Senado, já aceitou a determinação.

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“O Progressistas, após consulta aos seus diretórios estaduais, decidiu, por maioria, permanecer neutro no processo eleitoral. Diante disso, reiteramos a posição de não convocar Convenção Nacional. A decisão já foi comunicada e acatada pela nossa líder no Senado Federal, senadora Tereza Cristina”, diz a nota do partido.

A senadora estava inclinada a aceitar o convite. Em publicação nas redes sociais na quinta-feira, 30, ela disse que conversou com o presidenciável sobre o assunto durante uma reunião em Brasília.

Na conversa, Tereza teria exigido de Flávio o compromisso de manter um tom moderado durante a campanha presidencial como um dos requisitos para aceitar a vice.

Flávio agradece

Em conversa com a imprensa nesta sexta, 31, em São Paulo, Flávio Bolsonaro agradeceu à senadora Tereza Cristina por ter aceitado o convite para ser candidata a vice-presidente em sua chapa e afirmou que respeita a decisão do Progressistas de permanecer neutro na disputa presidencial.

Flávio elogiou a ex-ministra da Agricultura e disse ter ficado “muito honrado” com a disposição dela de integrar a chapa. O candidato também agradeceu ao Progressistas e disse manter boa relação com a legenda, pela qual iniciou a carreira política.