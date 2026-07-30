COMPOSIÇÃO
"Vice dos sonhos" aceita convite e formará chapa com Flávio Bolsonaro
Senador encontra dificuldade para confirmar a vice
A senadora Tereza Cristina (PP-MS) teria aceitado o convite para ser vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o portal Metrópoles, ela teria comunicado a aliados da decisão nesta quinta-feira, 30.
A composição ainda depende da aprovação da Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, além do aval formal do PP em convenção partidária.
Integrantes da cúpula do PP ainda consideram difícil uma coligação com o PL. Até o momento, a orientação predominante na federação era de manter neutralidade na disputa presidencial para preservar acordos regionais e fortalecer candidaturas aos governos estaduais e ao Congresso.
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A favorita
Tereza Cristina sempre foi a primeira opção de Flávio Bolsonaro, mas ela rejeitava as investidas do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nome com bom trânsito no agro, a senadora era a aposta do PL para fortalecer a chapa e garantir o apoio da Federação União Progressista.
Além dela, outras mulheres foram sondadas para o posto. Algumas delas são:
- A senadora Damares Alves (Republicanos-DF)
- Vice-prefeita de Joinville (SC), Rejane Gambin (NOVO)
- A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC)
- A deputada federal Bia Kicis (PL-DF)
- A deputada federal Simone Marquetto (PP-SP)