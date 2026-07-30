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COMPOSIÇÃO

"Vice dos sonhos" aceita convite e formará chapa com Flávio Bolsonaro

Senador encontra dificuldade para confirmar a vice

Anderson Ramos
Por
Tereza Cristina deve ser vice de Flávio Bolsonaro.
Tereza Cristina deve ser vice de Flávio Bolsonaro. - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Eleições 2026

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) teria aceitado o convite para ser vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o portal Metrópoles, ela teria comunicado a aliados da decisão nesta quinta-feira, 30.

A composição ainda depende da aprovação da Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, além do aval formal do PP em convenção partidária.

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Integrantes da cúpula do PP ainda consideram difícil uma coligação com o PL. Até o momento, a orientação predominante na federação era de manter neutralidade na disputa presidencial para preservar acordos regionais e fortalecer candidaturas aos governos estaduais e ao Congresso.

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A favorita

Tereza Cristina sempre foi a primeira opção de Flávio Bolsonaro, mas ela rejeitava as investidas do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nome com bom trânsito no agro, a senadora era a aposta do PL para fortalecer a chapa e garantir o apoio da Federação União Progressista.

Além dela, outras mulheres foram sondadas para o posto. Algumas delas são:

  • A senadora Damares Alves (Republicanos-DF)
  • Vice-prefeita de Joinville (SC), Rejane Gambin (NOVO)
  • A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC)
  • A deputada federal Bia Kicis (PL-DF)
  • A deputada federal Simone Marquetto (PP-SP)
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aliança política candidaturas femininas] federação união progressista Flávio Bolsonaro PP e PL Tereza Cristina

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