“Lula favorito”: PT comemora AtlasIntel e projeta vitória em 1° turno

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“Cenário amplamente estável e favorável”. Essa é a avaliação do secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, ao comentar a nova rodada de pesquisas do instituto AtlasIntel, parceira do Grupo A TARDE, que mostra a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) frente ao senador Flávio Bolsonaro (PL) no 1º e 2º turnos.

O levantamento, divulgado nesta terça-feira, 29, mostra que, no 1º turno, Lula tem 45% das intenções de voto contra 36% de Flávio. Em um eventual 2º turno, Lula venceria com o placar de 49% a 43%.

“A consolidação da liderança e do favoritismo de Lula se traduz na manutenção da força no 1º turno, na vitória sobre todos os adversários no 2º turno e em um amplo domínio sobre o eleitorado independente”, completou Éden durante entrevista ao A TARDE.

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O secretário disse ainda que o desempenho de Lula aparece na medida em que, segundo ele, o eleitor compara o governo atual com a gestão do pai de Flávio, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e não acredita no candidato sucessor.

“Lula avança na medida em que a sociedade compara seu governo com o anterior de Jair Bolsonaro e na perda de credibilidade de Flávio e suas mentiras.”

“Favorito”

Já o deputado estadual Robinson Almeida (PT), pré-candidato à reeleição, afirmou que os números mostram o que chamou de favoritismo de Lula para vencer o principal adversário na disputa pelo Palácio do Planalto no primeiro turno.

“A pesquisa confirmou o favoritismo de Lula para vencer as eleições. Sempre na frente de todos os adversários. Caso continue a queda de Flávio Bolsonaro, Lula vai levar no primeiro turno”, disse o petista.