Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

CENÁRIO ESTABILIZADO

AtlasIntel: Lula lidera intenções de voto contra Flávio Bolsonaro em 1º e 2º turnos

Presidente e senador caíram um ponto e mantiveram distância de pesquisa anterior

Anderson Ramos
Por
Lula segue liderando intenções de voto na corrida presidencial.
Lula segue liderando intenções de voto na corrida presidencial. - Foto: Ricardo Stuckert - PR
Eleições 2026

A disputa presidencial está em um cenário de estabilidade, segundo aponta a nova rodada da pesquisa do instituto AtlasIntel, parceira do Grupo A TARDE, divulgada nesta quarta-feira, 28.

O levantamento mostra que o presidente Lula (PT) manteve a vantagem de 9 pontos para o senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, a mesma distância apresentada na pesquisa em junho.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O candidato do PT lidera a disputa com 45% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que soma 36%.

Confira o desempenho detalhado de todos os candidatos no cenário:

  • Lula (PT): 45%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 36%
  • Renan Santos (Missão): 8%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Samara Martins (UP): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,1%
  • Hertz Dias (PSTU): 0,1%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram nesta rodada. Votos brancos e nulos representaram 0,6% e aqueles que não souberam 1%.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: Lula lidera intenções de voto contra Flávio Bolsonaro em 1º e 2º turnos

Em um segundo cenário de primeiro turno, dessa vez com menos nomes, o cenário pouco se altera. Na simulação Lula tem 47% e Flávio 37%. Eles são seguidos de Renan (8%), Caiado (3%) e Zema (3%). Brancos e nulos foram 1,2% e outros 0,4% não souberam responder.

Lula venceria todos os adversários no segundo turno

Em um eventual segundo turno, Lula venceria todos os adversários. Contra Flávio, o petista sairia vitorioso com o placar de 49% a 43%. Ele também seria o vencedor de um confronto contra Caiado (48%x39%), Zema (48%x39), Renan (47%x30%), Michelle Bolsonaro (48%x42%) e Jair Bolsonaro (49%x43%).

Leia Também:

NOVA PESQUISA

Maioria dos eleitores de Bolsonaro condena Michelle por briga com Flávio
Maioria dos eleitores de Bolsonaro condena Michelle por briga com Flávio imagem

ATLASINTEL

Aécio Neves e Flávio Bolsonaro lideram rejeição entre os pré-candidatos
Aécio Neves e Flávio Bolsonaro lideram rejeição entre os pré-candidatos imagem

CENÁRIO ELEITORAL

AtlasIntel: temor por vitória de Flávio Bolsonaro atinge 48%
AtlasIntel: temor por vitória de Flávio Bolsonaro atinge 48% imagem

Metodologia

A Atlas/Intel ouviu 5.021 pessoas entre os dias 22 e 27 de julho, por meio de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro da pesquisa é de 1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08602/2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

AtlasIntel Flávio Bolsonaro Lula Pesquisa Presidencial

Relacionadas

Mais lidas