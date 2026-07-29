AtlasIntel: Lula lidera intenções de voto contra Flávio Bolsonaro em 1º e 2º turnos

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A disputa presidencial está em um cenário de estabilidade, segundo aponta a nova rodada da pesquisa do instituto AtlasIntel, parceira do Grupo A TARDE, divulgada nesta quarta-feira, 28.

O levantamento mostra que o presidente Lula (PT) manteve a vantagem de 9 pontos para o senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, a mesma distância apresentada na pesquisa em junho.

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O candidato do PT lidera a disputa com 45% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que soma 36%.

Confira o desempenho detalhado de todos os candidatos no cenário:

Lula (PT): 45%

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Renan Santos (Missão): 8%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Romeu Zema (Novo): 3%

Samara Martins (UP): 2%

Augusto Cury (Avante): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,1%

Hertz Dias (PSTU): 0,1%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram nesta rodada. Votos brancos e nulos representaram 0,6% e aqueles que não souberam 1%.

Em um segundo cenário de primeiro turno, dessa vez com menos nomes, o cenário pouco se altera. Na simulação Lula tem 47% e Flávio 37%. Eles são seguidos de Renan (8%), Caiado (3%) e Zema (3%). Brancos e nulos foram 1,2% e outros 0,4% não souberam responder.

Lula venceria todos os adversários no segundo turno

Em um eventual segundo turno, Lula venceria todos os adversários. Contra Flávio, o petista sairia vitorioso com o placar de 49% a 43%. Ele também seria o vencedor de um confronto contra Caiado (48%x39%), Zema (48%x39), Renan (47%x30%), Michelle Bolsonaro (48%x42%) e Jair Bolsonaro (49%x43%).

Metodologia

A Atlas/Intel ouviu 5.021 pessoas entre os dias 22 e 27 de julho, por meio de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro da pesquisa é de 1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08602/2026.