CENÁRIO ESTABILIZADO
AtlasIntel: Lula lidera intenções de voto contra Flávio Bolsonaro em 1º e 2º turnos
Presidente e senador caíram um ponto e mantiveram distância de pesquisa anterior
A disputa presidencial está em um cenário de estabilidade, segundo aponta a nova rodada da pesquisa do instituto AtlasIntel, parceira do Grupo A TARDE, divulgada nesta quarta-feira, 28.
O levantamento mostra que o presidente Lula (PT) manteve a vantagem de 9 pontos para o senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, a mesma distância apresentada na pesquisa em junho.
O candidato do PT lidera a disputa com 45% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que soma 36%.
Confira o desempenho detalhado de todos os candidatos no cenário:
- Lula (PT): 45%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Renan Santos (Missão): 8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Samara Martins (UP): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,1%
- Hertz Dias (PSTU): 0,1%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram nesta rodada. Votos brancos e nulos representaram 0,6% e aqueles que não souberam 1%.
Em um segundo cenário de primeiro turno, dessa vez com menos nomes, o cenário pouco se altera. Na simulação Lula tem 47% e Flávio 37%. Eles são seguidos de Renan (8%), Caiado (3%) e Zema (3%). Brancos e nulos foram 1,2% e outros 0,4% não souberam responder.
Lula venceria todos os adversários no segundo turno
Em um eventual segundo turno, Lula venceria todos os adversários. Contra Flávio, o petista sairia vitorioso com o placar de 49% a 43%. Ele também seria o vencedor de um confronto contra Caiado (48%x39%), Zema (48%x39), Renan (47%x30%), Michelle Bolsonaro (48%x42%) e Jair Bolsonaro (49%x43%).
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Metodologia
A Atlas/Intel ouviu 5.021 pessoas entre os dias 22 e 27 de julho, por meio de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro da pesquisa é de 1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08602/2026.