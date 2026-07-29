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ELEIÇÕES 2026

Lula-Alckmin: PSB oficializa chapa vencedora de 2022 nesta quarta

Convenção nacional da legenda também confirmará a coligação com o PT

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Geraldo Alckmin e Lula
Geraldo Alckmin e Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializa nesta quarta-feira, 29, a chapa formada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para a disputa da reeleição em outubro. A convenção nacional da legenda também confirmará a coligação com o PT.

O evento está marcado para as 18h30, no Centro de Eventos e Convenções Meliá Brasil 21, em Brasília, e deve contar com a presença de Lula, além de dirigentes partidários, parlamentares e lideranças nacionais do PSB.

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O PT realizará sua convenção nacional no dia 2 de agosto, às 10h, no Expocenter Norte, em São Paulo. O encontro também oficializará a chapa Lula-Alckmin para a disputa presidencial.

Apoio de partidos a Lula

O PSB será o segundo partido a oficializar apoio à candidatura de Lula em convenção nacional. Na semana passada, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) aprovou, por unanimidade, a participação na chapa.

Lula chega à disputa de 2026 com a mesma composição que venceu as eleições de 2022, ao lado de Geraldo Alckmin, e mantém o apoio de partidos de centro e esquerda.

Além de PSB e PDT, legendas como PCdoB, PV e PSOL também já sinalizaram apoio à candidatura do presidente à reeleição.

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Calendário eleitoral

Os partidos têm até 5 de agosto para realizar as convenções que oficializam candidatos e coligações. O registro das candidaturas deve ser feito na Justiça Eleitoral até 15 de agosto, enquanto a campanha eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto.

A expectativa é que outras legendas utilizem o prazo final para formalizar alianças, à medida que as convenções avancem e o cenário eleitoral se consolide.

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Tags

eleições 2026 Geraldo Alckmin Lula PSB PT

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