ELEIÇÕES 2026
Lula-Alckmin: PSB oficializa chapa vencedora de 2022 nesta quarta
Convenção nacional da legenda também confirmará a coligação com o PT
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializa nesta quarta-feira, 29, a chapa formada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para a disputa da reeleição em outubro. A convenção nacional da legenda também confirmará a coligação com o PT.
O evento está marcado para as 18h30, no Centro de Eventos e Convenções Meliá Brasil 21, em Brasília, e deve contar com a presença de Lula, além de dirigentes partidários, parlamentares e lideranças nacionais do PSB.
O PT realizará sua convenção nacional no dia 2 de agosto, às 10h, no Expocenter Norte, em São Paulo. O encontro também oficializará a chapa Lula-Alckmin para a disputa presidencial.
Apoio de partidos a Lula
O PSB será o segundo partido a oficializar apoio à candidatura de Lula em convenção nacional. Na semana passada, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) aprovou, por unanimidade, a participação na chapa.
Lula chega à disputa de 2026 com a mesma composição que venceu as eleições de 2022, ao lado de Geraldo Alckmin, e mantém o apoio de partidos de centro e esquerda.
Além de PSB e PDT, legendas como PCdoB, PV e PSOL também já sinalizaram apoio à candidatura do presidente à reeleição.
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Calendário eleitoral
Os partidos têm até 5 de agosto para realizar as convenções que oficializam candidatos e coligações. O registro das candidaturas deve ser feito na Justiça Eleitoral até 15 de agosto, enquanto a campanha eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto.
A expectativa é que outras legendas utilizem o prazo final para formalizar alianças, à medida que as convenções avancem e o cenário eleitoral se consolide.