AtlasIntel: avaliação positiva do governo Lula melhora em julho

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A aprovação do governo Lula (PT) melhorou em julho, segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 29. De acordo com o instituto parceiro do Grupo A TARDE, a desaprovação ainda é maior que a aprovação, mas a distância entre as avaliações diminuiu.

Conforme o levantamento, 51% dos eleitores desaprovam a gestão do petista, enquanto 47% aprovam. Em junho os números negativos eram de 52%, enquanto 46% dos entrevistados diziam aprovar a administração federal.

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Ainda de acordo com a pesquisa, 49% classificam o governo como ruim/péssimo, e outros 38% acham que o presidente Lula faz uma boa/ótima gestão, e 12% avaliam como regular.

Avalaição do governo Lula em julho. - Foto: AtlasIntel / Divulgação

Rejeição

Quem lidera o quesito rejeição entre as lideranças políticas no Brasil é o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). No levantamento, 53% dos eleitores disseram que não votariam em Flávio de jeito nenhum. Neste quesito, Lula aparece na segunda colocação com 49%.

Metodologia

A Atlas/Intel ouviu 5.021 pessoas entre os dias 22 e 27 de julho, por meio de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro da pesquisa é de 1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08602/2026.