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DIRETRIZES

Veja as propostas de Ronaldo Mansur para o Governo da Bahia

Candidato do PSOL foi o primeiro postulante ao Palácio de Ondina a ter o plano divulgado

Anderson Ramos
Por
Ronaldo Mansur discursa na convenção partidária que o confirmou como candidato ao governo da Federação PSOL-REDE.
Ronaldo Mansur discursa na convenção partidária que o confirmou como candidato ao governo da Federação PSOL-REDE. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia da Federação PSOL-REDE, Ronaldo Mansur, teve a sua proposta de governo publicada no site de Divulgação de Candidatura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, 28, sendo o primeiro postulante ao Palácio de Ondina a ter o plano divulgado.

O documento traz uma análise crítica de governos anteriores da história recente baiana, e traça um paralelo com o possível cenário nacional de reeleição do presidente Lula (PT) e com o complexo cenário mundial.

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“A partir de um diagnóstico dos anos carlistas e da experiência de quase 20 anos da coligação encabeçada pelo PT, se propõe a superar os limites desses governos tendo como horizonte uma Bahia para todos e todas os/as baianos/as onde o desenvolvimento econômico possa ser entendido como sustentável e inclusivo”, diz um trecho do texto.

A diretriz traz propostas para sete áreas distintas:

  • Desenvolvimento sustentável;
  • Segurança pública;
  • Saúde;
  • Educação;
  • Agricultura e fome,
  • Reorientação de prioridades e;
  • Participação popular

Compromissos

O documento assinado por Ronaldo Mansur e sua vice Meire Reis, também traz uma lista com mais de 20 compromissos que a dupla pretende cumprir caso sejam eleitos. Entre eles se destacam:

  • Reparação social aos povos originários e africanos;
  • Reforma agrária;
  • Descriminalização do aborto;
  • Reforma urbana;
  • Mobilidade urbana como direito social;
  • Oposição à privatização da Embasa, dos Correios e de outros serviços públicos estratégicos, entre outros.

Confira o plano de governo na íntegra abaixo:

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Homologação

A Federação PSOL-Rede oficializou a candidatura de Ronaldo Mansur ao Governo do Estado durante convenção realizada na sexta-feira, 24, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador. A cerimônia também confirmou a professora e historiadora Meire Reis como candidata a vice na chapa.

Para o Senado Federal, a federação ratificou o nome da professora Delliana Ricelli (PSOL) para a primeira vaga, enquanto a segunda candidatura ficou com Marcelo Carvalho, atual porta-voz do Rede Sustentabilidade na Bahia.

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Em coletiva com presença do portal A TARDE, Mansur, que também é presidente estadual do PSOL, destacou que, apesar da candidatura própria na Bahia, a orientação da legenda é apoiar a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República. Na oportunidade, falando sobre a chapa, o dirigente defendeu que a federação montou uma composição competitiva para a disputa estadual.

A convenção chancelou 40 nomes para a disputa à Câmara dos Deputados e 52 nomes pleiteando cadeiras na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

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Tags

Governo da Bahia plano de governo PSOL-REDE Ronaldo Mansur

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