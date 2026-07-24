PSOL-Rede oficializa candidatura ao Governo do Estado em convenção

A Federação PSOL-Rede oficializou a candidatura de Ronaldo Mansur ao Governo do Estado durante convenção realizada nesta sexta-feira, 24, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador. A cerimônia também confirmou a professora e historiadora Meire Reis como candidata a vice na chapa.

Para o Senado Federal, a federação ratificou o nome da professora Delliana Ricelli (PSOL) para a primeira vaga, enquanto a segunda candidatura ficou com Marcelo Carvalho, atual porta-voz do Rede Sustentabilidade na Bahia.

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Chapa do PSOL completa para a disputa deste ano - Foto: Raphael Müller | Ag A TARDE

Em coletiva com presença do portal A TARDE, Mansur, que também é presidente estadual do PSOL, destacou que, apesar da candidatura própria na Bahia, a orientação da legenda é apoiar a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República. Na oportunidade, falando sobre a chapa, o dirigente defendeu que a federação montou uma composição competitiva para a disputa estadual.

“Nós temos uma campanha e uma eleição difícil, sim, mas nós estamos com uma chapa forte com a nossa pré-candidata a vice, a professora Meire Reis, com os nossos dois pré-candidatos a senadores. É um processo de acúmulo político, de acúmulo de militância, que o pessoal vem fazendo desde 2006, quando nós lançamos Hilton candidato a governador, e que recentemente em 2022 e 2024, nós continuamos com o processo de acúmulo com o companheiro Kleber Rosa”, afirmou Ronaldo Mansur.

Proporcional

A convenção chancelou 40 nomes para a disputa à Câmara dos Deputados e 52 nomes pleiteando cadeiras na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Dentre os lançamentos, há candidatos conhecidos do eleitorado baiano, como: Deputado estadual Hilton Coelho; vereador de Salvador Hamilton Assis; o ex-vereador e candidato mais bem votado da história de Feira de Santana, Jonathas Monteiro; e o ex-candidato a prefeito de Salvador Kleber Rosa, que ficou em segundo colocado em 2024.

A ampliação da representação na Alba é apontada nos bastidores como a grande aposta do partido nas eleições deste ano. À imprensa, Kleber Rosa ressaltou que a meta da legenda é chegar em três deputados eleitos. Atualmente, o PSOL tem apenas Hilton Coelho como representante no legislativo estadual.

“Agora a gente agora está com um time pronto, confirmado, formalizado, para poder pegar a estrada com mais intensidade ainda e garantir uma presença marcante da Federação PSOL-Rede nessa eleição. Isso vai confirmando o que nós temos feito nas últimas eleições, que é propor um debate, apresentar um programa e incidir de forma significativa nos resultados e nos desdobramentos do processo eleitoral”, pontuou Kleber.

Lula no Brasil, PSOL na Bahia

O deputado Hilton Coelho reafirmou a necessidade de apoio ao presidente Lula para a derrota de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no plano nacional, mas tratou de afirmar que o PSOL possui “personalidade própria” na Bahia.

Hilton Coelho em coletiva nesta sexta - Foto: Raphael Müller | Ag A TARDE

“A candidatura homologada aqui nessa convenção, é uma demonstração muito evidente de que o PSOL tem uma personalidade própria. Estamos com Lula por um motivo muito simples, todo mundo está imbuído da tarefa de derrotar o Bolsonaro no Brasil, derrotar a extrema-direita, derrotar Flávio Bolsonaro, quem seja. Nós estamos com Lula nacionalmente, mas aqui na Bahia o nosso partido tem candidatura própria”, comentou o parlamentar.