Bahia registra aumento de eleitores pardos, pretos e quilombolas

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O eleitorado da Bahia terá mais pessoas autodeclaradas pardas, pretas, indígenas e quilombolas nas eleições de 2026.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgados na segunda-feira, 27, mostram um crescimento no número de eleitores que informaram sua cor/raça e etnia em comparação com as eleições municipais de 2024.

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Confira:

Pardos : passaram de 727.601 eleitores (6,45%), em 2024, para 1.261.113 (11,14%), em 2026

: passaram de 727.601 eleitores (6,45%), em 2024, para 1.261.113 (11,14%), em 2026 Pretos : passaram de 283.567 eleitores (2,51%), em 2024, para 496.424 (4,38%), em 2026

: passaram de 283.567 eleitores (2,51%), em 2024, para 496.424 (4,38%), em 2026 Indígenas : passaram de 6.740 eleitores (0,06%), em 2024, para 10.929 (0,10%), em 2026

: passaram de 6.740 eleitores (0,06%), em 2024, para 10.929 (0,10%), em 2026 Quilombolas : passaram de 15.363 eleitores (0,14%), em 2024, para 26.850 (0,24%), em 2026

Bahia tem mais de 11 milhões de eleitores: veja o perfil

A Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, com 11.321.005 eleitoras e eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

Do total, as mulheres representam a maioria do eleitorado, com 5.973.523 pessoas (53%), enquanto os homens somam 5.347.433 (47%).

Segundo o TSE, o perfil do eleitorado baiano também se destaca por outras características:

Faixa etária : a maior concentração de eleitores está entre pessoas de 40 a 44 anos. Esse grupo reúne 1.207.620 eleitores, o equivalente a 10,67% do eleitorado do estado.

: a maior concentração de eleitores está entre pessoas de 40 a 44 anos. Esse grupo reúne 1.207.620 eleitores, o equivalente a 10,67% do eleitorado do estado. Escolaridade : o maior grupo é formado por pessoas com Ensino Médio completo, que somam 3.158.410 eleitores (27,9%).

Número de eleitores com voto facultativo aumenta

O levantamento do TSE também aponta crescimento no número de pessoas com direito ao voto facultativo. O grupo passou de 1.535.782 eleitores em 2024 para 1.593.951 em 2026, um aumento de 58.169 pessoas (3,79%).

O voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e pessoas analfabetas. Já para brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos, o voto é obrigatório, conforme o Código Eleitoral.