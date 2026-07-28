Bahia terá mais de 10 militares candidatos nas eleições de outubro

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Mais de 10 militares, entre policiais, bombeiros e aposentados, disputarão uma vaga na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nas eleições de outubro deste ano.

Entre os nomes mais conhecidos está o do policial militar Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, conhecido como Alexandre Tchaca (PSDB). Após concorrer ao cargo de vereador de Salvador em 2024 e ficar como suplente, ele tentará uma vaga no Legislativo baiano.

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Confira os candidatos:

Deputado federal

Capitão Tadeu (PDT)

Delegado Arthur Gallas (Republicanos)

GCM Nogueira (Republicanos)

Sargento Jônia (Cidadania)

Soldado Nailson (Republicanos)

Capitão Alden (PL)

Coronel Adson Marchesini (PSB)

Deputado estadual

Capitão Roque Bispo (Republicanos)

Sargento Pires (PDT)

Soldado Prisco (PL)

Douglas Pithon (Republicanos)

Lázaro Alexandre (PSDB), conhecido como Tchaca

Coronel Sturaro (PSDB)

Quais são as regras para militares da ativa disputarem eleições?

A Constituição Federal de 1988 e a legislação eleitoral estabelecem regras específicas para a participação de militares da ativa nas eleições. As exigências variam de acordo com o tempo de serviço na corporação.

O artigo 14 da Constituição divide os militares da ativa em duas situações: