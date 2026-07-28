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ELEIÇÕES 2026

Bahia terá mais de 10 militares candidatos nas eleições de outubro

Veja quem são os candidatos e as regras para integrantes da ativa

Ane Catarine
Por
Mais de 10 militares vão às urnas na Bahia
Mais de 10 militares vão às urnas na Bahia - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Mais de 10 militares, entre policiais, bombeiros e aposentados, disputarão uma vaga na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nas eleições de outubro deste ano.

Entre os nomes mais conhecidos está o do policial militar Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, conhecido como Alexandre Tchaca (PSDB). Após concorrer ao cargo de vereador de Salvador em 2024 e ficar como suplente, ele tentará uma vaga no Legislativo baiano.

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Confira os candidatos:

Deputado federal

  • Capitão Tadeu (PDT)
  • Delegado Arthur Gallas (Republicanos)
  • GCM Nogueira (Republicanos)
  • Sargento Jônia (Cidadania)
  • Soldado Nailson (Republicanos)
  • Capitão Alden (PL)
  • Coronel Adson Marchesini (PSB)

Deputado estadual

  • Capitão Roque Bispo (Republicanos)
  • Sargento Pires (PDT)
  • Soldado Prisco (PL)
  • Douglas Pithon (Republicanos)
  • Lázaro Alexandre (PSDB), conhecido como Tchaca
  • Coronel Sturaro (PSDB)

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Quais são as regras para militares da ativa disputarem eleições?

A Constituição Federal de 1988 e a legislação eleitoral estabelecem regras específicas para a participação de militares da ativa nas eleições. As exigências variam de acordo com o tempo de serviço na corporação.

O artigo 14 da Constituição divide os militares da ativa em duas situações:

  • Menos de 10 anos de serviço: o militar deve se afastar definitivamente da atividade policial ou das Forças Armadas para disputar a eleição. O desligamento ocorre no momento do registro da candidatura.
  • Mais de 10 anos de serviço: o militar é agregado, ou seja, afastado temporariamente por decisão da autoridade superior. Se for eleito, passa automaticamente para a reserva no momento da diplomação. Caso não seja eleito, pode retornar ao serviço ativo.
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Bahia candidatos eleições 2026 eleições 2026 militares

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