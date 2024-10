Investigador da Polícia Civil da Bahia recebe medalha no Rio

O investigador da Polícia Civil Douglas Lima Pithon recebeu a honraria da Polícia Civil carioca - Foto: Divulgação

O investigador da Polícia Civil Douglas Lima Pithon, 43, recebeu, na sexta, 27, a Medalha do Mérito Policial Civil, outorgada pela Associação Internacional dos Embaixadores da Paz do Brasil do Rio de Janeiro.



A honraria é destinada a policiais civis que tenham cooperado para preservação da ordem pública, além dos serviços prestados na defesa do cidadão. O policial atual é lotado na Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).



Há mais de 21 anos na prestação do serviço público, ele tem passagens pelo Exército Brasileiro (EB) e pela Polícia Militar do Rio Janeiro (PMERJ), além de integrar a Polícia Civil da Bahia há oito anos.