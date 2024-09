Policial da Bahia detalha atuação do CORE contra cartéis no México

O policial civil da Bahia, Douglas Pithon, foi o único representante brasileiro no encontro no México - Foto: Divulgação

O policial civil da Bahia, Douglas Pithon, único representante das corporações policiais brasileiras no Encontro Internacional de Forças Especiais, que aconteceu até o último dia 26, em Chihuahua, no México, revelou detalhes sobre os treinamentos e operações no exterior. Segundo ele, as técnicas aprendidas no país, que historicamente sofre com a atuação dos cartéis, podem ajudar no combate à criminalidade no estado da Bahia.

"A técnica que mais me chamou atenção foi atuação em área desértica e montanhosa, já que isso não é uma realidade geográfica do Brasil. Porém, alguns fundamentos e doutrinas utilizadas nessas regiões poderão ser adaptados para melhor efetuar nossas missões em cenários similares, a exemplo de áreas montanhosas da Chapada Diamantina", contou em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

O encontro contou com representantes de outras nações, incluindo Espanha, Itália, Argentina, França e Estados Unidos, para aprimorar as habilidades operacionais e compartilhar conhecimentos essenciais para o combate a ameaças transnacionais.



"É de extrema relevância a troca de experiência das forças Especiais de todo o mundo, uma vez que podemos compartilhar as ocorrências mais difíceis e as soluções mais eficientes e aceitáveis, além disso, entender o contexto de atuação das unidades de Operações Especiais nos diferentes países", detalhou Pithon.

A realidade de disputa de poder também se assemelha à Bahia, onde duas organizações criminosas disputam território, porém, em uma escala bem maior de 'agressividade'.

"Operar em um ambiente caótico e de domínio total dos cartéis mais temidos do mundo, a exemplo do Cartel de Sinaloa e Cartel Juárez, é um desejo para qualquer homem de Forças Especiais, posso dizer que é a realização de um sonho".

Confrontos com os cartéis mexicanos

À reportagem, Pithon contou os detalhes dos dias de treinamento e operações na cidade mexicana. Ele ainda revela que, inclusive, participou de confrontos armados com integrantes de cartéis durante sua estadia no país. Veja o relato:



Primeiro, foi realizada uma contextualização histórica sobre a atuação dos Cartéis no México, com ênfase na Ciudad Juárez, onde seria a operação.

Na sequência, realizamos uma patrulha de reconhecimento terrestre, utilizando blindados e uma patrulha área, utilizando helicóptero, com objetivo de planejar com excelência a intervenção nos locais mais conflagrados da cidade, já que existe uma guerra entre os dois principais Cartéis para dominar o território.

As operações foram sistemáticas e realizadas por um longo período no terreno, além das patrulhas de reconhecimento que acontecerão em dois dias. Ficamos mais de 36h nas áreas conflagradas sem retornar à base.

Ao longo dessas intervenções ocorreram algumas interferências com confronto armado, mas por questões de sigilo, não posso detalhar, o importante é que não tivemos policiais atingidos.



O importante dessa fase é efetivamente se colocar a prova no “olho do furacão”, afinal é uma tarefa árdua e extremamente complexa.

Os maiores benefícios, sem nenhuma dúvida, serão os ensinamentos e as experiências que serão compartilhadas, sempre com o objetivo de apresentar um trabalho melhor na defesa da sociedade baiana.



E com certeza as relações bilaterais estabelecidas abrem portas para outros intercâmbios internacionais e cada vez mais capacitação para nós, policiais de Operações Especiais, já que atuamos na “Ultima Ratio”, ou seja, último recurso do estado em relação ao nível de segurança. Nós não podemos falhar, o nosso compromisso será sempre 0% de falha.