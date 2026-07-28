ACM Neto promete levar programa 'Morar Melhor' para o interior da Bahia

O candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto, afirmou na segunda-feira, 27, durante mais uma edição do projeto Sua Voz é Nossa Voz, realizada no bairro do Cabula, em Salvador, que pretende levar para todo o estado o programa Morar Melhor, iniciativa aplicada na capital baiana que se tornou referência na área de habitação no Brasil.

A proposta prevê a criação do Morar Melhor Urbano, voltado para quem vive nas cidades, e do Morar Melhor Rural, destinado às famílias da zona rural, com investimento mínimo de R$ 15 mil por residência para reformas habitacionais.

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Em Salvador, o Morar Melhor foi criado na gestão de ACM Neto e continuado na administração do prefeito Bruno Reis. O programa já reformou mais de 65 mil casas de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade em toda a cidade.

“Vai ter o Morar Melhor Urbano, que vai chegar às cidades do interior, e vai ter o Morar Melhor Rural, que vai reformar as casas das pessoas pobres na zona rural. O valor por família, a partir do próximo ano, começa com, no mínimo, R$ 15 mil para reformar as casas das pessoas pobres em nosso estado”, declarou.

O evento no Cabula contou com a presença do ex-prefeito de Jequié e candidato a vice-governador Zé Cocar (PP), do senador e postulante à reeleição Angelo Coronel (Republicanos), do candidato a senador João Roma (PL), do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), da vice-prefeita da capital baiana, Ana Paula Matos, além de diversos deputados estaduais e federais, vereadores e lideranças.

Durante o evento, o senador Angelo Coronel ressaltou os resultados do programa Morar Melhor em Salvador e defendeu que a iniciativa seja transformada em política estadual.

Coronel também chamou atenção para o déficit habitacional baiano, estimado em aproximadamente 480 mil moradias, e afirmou que destinou R$ 15 bilhões no Orçamento da União para o programa Minha Casa, Minha Vida, cobrando a execução desses recursos para reduzir o problema habitacional no estado.